Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους στην Σουηδία - Εννέα νεκροί (Video)

Η αστυνομία στην Σουηδία ανακοίνωσε πως και οι εννέα άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος που συνετρίβη σε ποταμό, κοντά στο νησί Storsandskar στη βορειοανατολική Σουηδία, είναι νεκροί.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή μέσα εννέα αλεξιπτωτιστές. Συνετρίβη σε ποταμό στο μικρό νησί που βρίσκεται έξω από τον πόλη Umea.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Επίσης, είπαν ότι είδαν το αεροσκάφος να χάνει ύψος πριν τελικά συντριβεί.

Όπως επισημαίνει η De Telegraaf, η κυκλοφορία στα τρένα έχει διακοπεί στην περιοχή, με ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο. Επιπλέον, δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, καθώς το αεροσκάφος φέρεται να είναι γεμάτο κηροζίνη.

