Αφιέρωμα στην COSMOTE TV: 50 χρόνια από το πρώτο βήμα του ανθρώπου στη Σελήνη

Παράλληλες προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ σε COSMOTE CINEMA 2 HD , COSMOTE HISTORY HD , National Geographic , BBC Earth & Viasat History

Το Σάββατο 20 Ιουλίου συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ημέρα που ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Μπαζ Όλντριν έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που πάτησαν στη Σελήνη, κάνοντας «ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα». Η COSMOTE TV γιορτάζει την εμβληματική επέτειο με ένα μεγάλο αφιέρωμα στα κανάλια της COSMOTE CINEMA 2HD, COSMOTE HISTORY και τα κανάλια National Geographic, BBC Earth & Viasat History, που θα προβάλλουν, από την Πέμπτη 18/7 έως και την Κυριακή 21/7, ταινίες και ντοκιμαντέρ για την ιστορική πρώτη προσσελήνωση.

Στο κινηματογραφικό κανάλι της COSMOTE TV, COSMOTE CINEMA 2HD, θα προβληθούν το βραβευμένο με OSCAR® βιογραφικό δράμα ο Πρώτος Άνθρωπος (First Man) του Ντέιμιεν Σαζέλ, με τον Ράιαν Γκόσλινγκ στον ρόλο του Νιλ Άρμστρονγκ και την Κλερ Φόι σε εκείνον της συζύγου του Τζάνετ (Σάββατο 20/7, 22.00), καθώς και το ντοκιμαντέρ Make it to the moon: the unsung heroes of Apollo για τις ιστορίες μιας άγνωστης, στο ευρύ κοινό, ομάδας πρωτοπόρων που βοήθησε στην πρώτη αποστολή του ανθρώπου στη Σελήνη (Σάββατο 20/7, 20.15). Παράλληλα, στο COSMOTE HISTORY HD, το μοναδικό ελληνικό κανάλι ντοκιμαντέρ, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ Πήτερ Διαμαντής: Η ιστορία ενός πρωτοπόρου (Visioneer: The Peter Diamandis Story), για την ιστορία του διάσημου Έλληνα επιχειρηματία που εμπνεύστηκε από τον Νιλ Άρμστρονγκ και ασχολήθηκε με τη διαστημική εξερεύνηση (Σάββατο 20/7, 19.00).

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεματικά ντοκιμαντέρ και εκπομπές από τα κορυφαία κανάλια BBC Earth, National Geographic και Viasat History. Ειδικότερα, το BBC Earth παρουσιάζει μια σειρά εκπομπών αφιερωμένων στην πρώτη προσσελήνωση, μεταξύ των οποίων το 8 Ημέρες: Μέχρι τη Σελήνη και η Επιστροφή (Πέμπτη 18/7, 23.00), το οποίο καταγράφει μέσα από αυθεντικά αρχειακά βίντεο κρίσιμες σκηνές από την αποστολή του Apollo 11 στη Σελήνη, αλλά και το Η Προσσελήνωση σε ζωντανή μετάδοση (Σάββατο 20/7, 22.55) που χρησιμοποιεί αποκλειστικά βίντεο της NASA και αποτυπώνει την κλίμακα της αποστολής που ανέλαβε το Apollo 11, αλλά και τις παγκόσμιες αντιδράσεις όταν ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Μπαζ Όλντριν έγιναν οι πρώτοι αστροναύτες που πάτησαν στη Σελήνη.

Τέλος, την Κυριακή 21/7, στις 21.00, προβάλλεται στο National Geographic το ντοκιμαντέρ Neil Armstrong: Άγνωστα Ντοκουμέντα για την άγνωστη πλευρά του θρυλικού, αλλά και ιδιαίτερα εσωστρεφούς αστροναύτη, ενώ την ίδια μέρα στις 23.50, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν στο Viasat History το Προσεδαφίσεις στη Σελήνη: Η Μεγαλύτερη Φάρσα που Στήθηκε Ποτέ; για τη διαμάχη που προκλήθηκε μετά την προσσελήνωση σχετικά με το εάν συνέβη στην πραγματικότητα ή όχι.