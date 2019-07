Όταν ο Τραμπ συνάντησε την πρώην σκλάβα του ISIS, Νάντια Μουράντ: «Και πήρατε Νόμπελ; Για ποιο λόγο σας το έδωσαν;»

Η Νάντια Μουράντ, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2018 και πήγε χθες στον Λευκό Οίκο για να ζητήσει από την αμερικανική κυβέρνηση να υποστηρίξει την υπόθεση της μειονότητας των Γεζίντι, μάλλον δεν περίμενε πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αγνοούσε την ιστορία της ίδιας, αλλά και του λαού της.

Η Μουράντ, μια από τις χιλιάδες γυναίκες και μικρά κορίτσια της μειονότητας των Γεζίντι που απήχθησαν και μετατράπηκαν σε σκλάβες του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), την περίοδο που η τζιχαντιστική οργάνωση καταλάμβανε αχανείς εκτάσεις του Ιράκ το 2014, πήγε στο Οβάλ Γραφείο μαζί με μια μικρή ομάδα ανθρώπων που επέζησε αυτού του ανελέητου θρησκευτικού διωγμού προκειμένου να συναντηθεί με τον Τραμπ στο περιθώριο εκδήλωσης για τις θρησκευτικές ελευθερίες που οργάνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ενώ αφηγείτο πως η μητέρα της και έξι αδέλφια της σκοτώθηκαν και διευκρίνιζε πως 3.000 Γεζίντι συνεχίζουν να αγνοούνται ως ακόμα και σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας τη διέκοψε: «Και πήρατε βραβείο Νόμπελ; Είναι απίστευτο. Για ποιον λόγο σας το έδωσαν;», ρώτησε.

'You had the Nobel Prize?' Trump meets Yazidi activist Nadia Murad



The Nobel laureate met the president to ask him to help her community, which was devastated by the Islamic State group in Iraqhttps://t.co/cPr1KCKMV2 pic.twitter.com/cXDFCh6FAf