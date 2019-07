Βαγγέλης Μόρας: Το συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο του αδερφού του (Photos)

View this post on Instagram

Περάσανε 4 χρόνια και πίστευα ότι θα είναι πιο εύκολη και πιο διαχειρίσιμη συναισθηματικά αυτήν η μέρα , αλλά δυστυχώς είναι πολύ πιο δύσκολη. Η εικόνα σου τριγυρνάει στο μυαλό μου εδώ και μια βδομάδα και το κάνει πολύ δύσκολο αλλά και πολύ όμορφο γιατί είναι σαν να σε έχω δίπλα μου!!! Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι σε λατρεύω και ότι μου λείπεις πολύ !!! ΓΙΝΕ ΔΟΤΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ !!! Στην φωτό που βλέπεται κάνω ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ , όποτε μην φοβάστε απλά ενημερωθείτε σωστά !!! @savemoras #myangel #mybrother #missyou #savemoras #myhero #mysuperman