Απίστευτη γκάφα της Ιβάνκα Τραμπ - Πως αποκάλεσε τη Μεγάλη Βρετανία όταν έδωσε συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον

Η Ιβάνκα Τραμπ θέλησε να συγχαρεί τον Μπόρις Τζόνσον για την εκλογή του στη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μόνο που άθελά της τον έκανε πρωθυπουργό μιας... ανύπαρκτης χώρας.

Η κόρη του Αμερικανού προέδρου έγραψε στο Twitter «Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον για το γεγονός ότι αναδείχθηκε επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Κίνγκστον», αντί για «United Kingdom».

Saving before it gets deleted: "United Kingston" pic.twitter.com/GrKJ6yGgbJ