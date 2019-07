Τρόμος στην Καλιφόρνια – Ένοπλος άνοιξε πυρ σε φεστιβάλ – 4 νεκροί (Video)

Αστυνομικοί και τραυματιοφορείς έσπευσαν μαζικά σε πάρκο της πόλης Γκίλροϊ, στην Καλιφόρνια, όπου ολοκληρωνόταν χθες Κυριακή μια έκθεση τροφίμων και ποτών, καθώς σύμφωνα με έναν αξιωματούχο «τουλάχιστον» τρεις άνθρωποι έπεσαν νεκροί και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από πυρά, με βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης να εικονίζουν τρομοκρατημένους ανθρώπους καθώς τρέχουν να καλυφθούν με εκπυρσοκροτήσεις να ακούγονται στο φόντο.

Ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Γκίλροϊ, ο Ντιόν Μπράκο, δήλωσε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας The New York Times ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν από τα πυρά, την τελευταία ημέρα του ετήσιου φεστιβάλ τροφίμων και ποτών. Ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση, ανέφερε ο Μπράκο. «Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλοι [ένοπλοι], είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να μεταχειριστούμε την κατάσταση ως εάν να συνεχίζει να εκτυλίσσεται», είπε στην εφημερίδα και πρόσθεσε: «έχουμε αναπτύξει αστυνομικούς από εδώ μέχρι το Σαν Χοσέ».

Ωστόσο ακόμη η εικόνα είναι συγκεχυμένη όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων. Η εφημερίδα San Francisco Chronicle έκανε λόγο για έναν νεκρό, τον ίδιο απολογισμό έδωσε τοπικό νοσοκομείο. Νωρίτερα, ο τοπικός σταθμός του δικτύου NBC, το NBC Bay Area, μετέδωσε πως τραυματιοφορείς ενημερώθηκαν πως υπήρχαν τουλάχιστον 11 τραυματίες. «Να προσέχετε και να είστε ασφαλείς!», ήταν η αντίδραση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter έπειτα από αυτό το νέο mass shooting, το νιοστό των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ. Το Gilroy Garlic Festival οργανώνεται κάθε χρόνο στο πάρκο Κρίστμας Χιλ, όπου απαγορεύεται αυστηρά η οπλοφορία, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εκδήλωσης. Η πόλη Γκίλροϊ βρίσκεται περίπου 48 χιλιόμετρα νότια του Σαν Χοσέ.

*Νεώτερη ενημέρωση:

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν στην επίθεση χθες Κυριακή σε φεστιβάλ τροφίμων και ποτών στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, ο Σκοτ Σμίδι, διευκρινίζοντας ότι στον απολογισμό αυτόν συμπεριλαμβάνεται ο δράστης της. «Είναι απίστευτα θλιβερό και αποκαρδιωτικό μια εκδήλωση που κάνει τόσο μεγάλο καλό στην κοινότητα να αμαυρώνεται από μια τραγωδία όπως αυτή», είπε ο Σμίδι.Κατά τον επικεφαλής της αστυνομίας ο δράστης, που έκοψε έναν φράχτη για να εισβάλει στο πάρκο όπου γινόταν η ετήσια εκδήλωση, ενδέχεται να είχε έναν συνεργό. Τα κίνητρα του ενόπλου δεν είναι ακόμη σαφή.

3-year-old boy among dead in Gilroy festival shooting, law enforcement sources tell me. At least three dead, several others in critical condition. Source says the high count of injured from earlier is coming down: “A lot of people ducked and stayed on ground in fear.” #ABC7now