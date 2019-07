Πύρινος εφιάλτης στη Σιβηρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο περιοχές (Video)

Η ρωσική κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τις περιοχές του Κρασνογιάρσκ και του Ιρκούτσκ και εν μέρει την περιοχή Μπουριάτιας, όπου στις αχανείς δασικές εκτάσεις, μαίνονται καταστροφικές πυρκαγιές.

Οι πυρκαγιές, εκτείνονται σε μια έκταση 30.000.000 στρεμμάτων, με αποτέλεσμα ο καπνός να έχει απλωθεί στις γειτονικές πόλεις Τομσκ, Αλτάι, Γιεκατερίνεμπουργκ, Τσελιάμπινσκ, ωστόσο οι περιοχές που έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές καταλαμβάνουν μια έκταση 16.030.000 εκατομμυρίων στρεμμάτων

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τους ξηρούς ανέμους και μια αφύσικη θερμοκρασία για την περιοχή που φθάνει τους 30 Βαθμούς Κελσίου.

Προβλήματα έχουν προκύψει σε πολλά αεροδρόμια των πόλεων λόγω του καπνού.

Έχουν καταγραφεί 232 έστιες, ενώ εξαιρετικά δύσκολες είναι συνθήκες στην περιοχή του Ικρούτσκ με 137 πυρκαγιές και στην περιοχή του Κρασνοντάρ με 94 πυρκαγιές

Στην περιοχή του Κρανοντάρ η συνολική έκταση στην οποία μαίνονται οι πυρκαγιές φθάνει τα 9.850.000 εκ. στρέμματα, ενώ στην γειτονική περιοχή του Ιρκούτσκ έχουν παραδοθείς τις φλόγες περίπου 6.000.000 στρέμματα.

Υπάρχουν επίσης 85 εστίες σε μια έκταση 5.222.807 στρεμμάτων, που θεωρείται μια εξαιρετικά δύσβατη περιοχή, η οποία παρακολουθείται από το Διάστημα και στην οποία η κατάσβεση της πυρκαγιάς θεωρείται αδύνατη με την χρήση διαφόρων μέσων.

