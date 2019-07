Επείγουσα έρευνα από την ΕΛΑΣ για βίντεο-καταγγελία για βιαιοπραγία κατά αλλοδαπού από αστυνομικό (Video)

Επείγουσα έρευνα διέταξε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, το οποίο συνοδεύεται από καταγγελία για βιαιοπραγία αστυνομικού σε βάρος αλλοδαπού, στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο χρήστης που ανήρτησε το εν λόγω βίντεο στο twitter καταγγέλλει ότι η αστυνομικός χτύπησε τον αδελφό του στο αεροδρόμιο της Αθήνας «όταν εκείνος επιχείρησε να επιστρέψει στο Λέσβο».

Athens airport police action with my brother when he wants to come back to Lesvos!

No to fascism! pic.twitter.com/mDZtBbBQVx