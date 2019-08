Οργή της κόρης του Μπρους Λι για τον Κουεντίν Ταραντίνο

Την έντονη αντίδραση της κόρης του θρύλου των πολεμικών τεχνών και ηθοποιού, Μπρους Λι προκάλεσε η τελευταία ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο "Once Upon a Time in Hollywood" (Κάποτε στο Χόλιγουντ).

Η Σάνον Λι σε συνέντευξη στο The Wrap που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, δήλωσε ότι είναι απογοητευμένη με τον τρόπο που ο Κουέντιν Ταραντίνο απεικόνισε τον πατέρα της στην ταινία.

"Παρουσιάζεται ως αλαζόνας ... που καυχιέται" δήλωσε η Σάνον Λι για την απεικόνιση του πατέρα της στην ταινία.

Στο "Κάποτε στο Χόλιγουντ" ο Μπρους Λι (τον οποίο υποδύεται ο Μάικ Μο) προκαλεί τον στάντμαν Κλιφ Μπουθ, ρόλο που ερμηνεύει ο Μπραντ Πιτ σε αναμέτρηση, η οποία λήγει με ισοπαλία προτού διακοπεί.

"Μπορώ να καταλάβω τον συλλογισμό της ταινίας και το γεγονός ότι οι δύο χαρακτήρες είναι αντιήρωες και ότι η σκηνή θέλει να δείξει τι θα μπορούσε να συμβεί, όπως καταλαβαίνω και το γεγονός ότι η ταινία καταγράφει μία εποχή με πολύ περισσότερο ρατσισμό και αποκλεισμό. Επίσης αντιλαμβάνομαι ότι στόχος ήταν να δείξουν πώς ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Μπραντ Πιτ μπορούσε να νικήσει τον Μπρους Λι. Όμως δεν θα έπρεπε να τον μεταχειριστούν όπως έκανε το 'λευκό' Χόλιγουντ όσο ο πατέρας μου ήταν στη ζωή" είπε η Σάνον.

Εκπρόσωπος του Κουέντιν Ταραντίνο κλήθηκε από το Page Six να σχολιάσει τις δηλώσεις της Σάνον Λι, αλλά δεν απάντησε στο αίτημα.