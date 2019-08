ΥΠΕΞ: Βαθύτατα συγκλονισμένοι από τις αποτρόπαιες, πολύνεκρες επιθέσεις στις ΗΠΑ

"Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από τις αποτρόπαιες, πολύνεκρες επιθέσεις σε El Paso, Τέξας & Dayton, Οχάιο" αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο twitter.

"Οι σκέψεις μας συνοδεύουν τα θύματα & τις οικογένειές τους" σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών και εκφράζει θερμά συλλυπητήρια και την πλήρη αλληλεγγύη στον λαό & την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Profoundly shocked by appalling mass-shooting attacks in #ElPaso #Texas & #Dayton #Ohio, our thoughts go out to all those affected.

Most sincere condolences to the bereaved families. #Greece stands in full solidarity w/ the people & gov. of the U.S. @StateDept @USEmbassyAthens https://t.co/6R6dQfh4Uy