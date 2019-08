Μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές της Βρετανίας - Χάος στις συγκοινωνίες

Στο σκοτάδι βυθίστηκαν πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, εξαιτίας των εκτεταμένων διακοπών ρεύματος.



Από το μπλακ άουτ επηρεάστηκαν αεροπορικές μεταφορές, σιδηροδρομικές συγκοινωνίες αλλά και η κίνηση στους δρόμους από φανάρια που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι οφείλεται σε «αστοχία υλικού του Εθνικού δικτύου».

