O Κύργιος έσπασε δύο ρακέτες και έβρισε τον διαιτητή στο Σινσινάτι (Video)

Ασυγκράτητος ήταν για ακόμα μια φορά ο Νικ Κύργιος, που έδωσε… σόου στο τουρνουά του Σινσινάτι.



Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας, γνωστός για τις εκρηκτικές αντιδράσεις του, τα έβαλε αυτή τη φορά με τον Ιρλανδό διαιτητή Φέργκους Μέρφι.



Η αρχή έγινε στο δεύτερο σετ, όταν του έδωσε ποινή για καθυστέρηση στο παιχνίδι. Λέγοντας κάποια… γαλλικά, ο Κύργιος ζήτησε να αποχωρήσει για την τουαλέτα. Ο Μέρφι αρνήθηκε το αίτημά του, όμως ο Ελληνοαυστραλός πήρε δύο ρακέτες και προχώρησε προς τα αποδυτήρια. Η κάμερα τον «έπιασε» να τις χτυπάει στο πάτωμα, ενώ επέστρεψε στο κορτ κρατώντας δύο διαλυμένες ρακέτες.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται να φωνάζει «Είσαι ο χειρότερος διαιτητής. Ο χειρότερος διαιτητής που υπάρχει. Παραιτούμαι», σε άλλη στιγμή τον χαρακτήρισε σκουπίδι και «ντροπή για το άθλημα», ενώ μετά το τέλος του ματς του είπε: «Είσαι ένα γαμ… εργαλείο, φίλε».



Μάλιστα, κάποια στιγμή κάνει κίνηση σαν να φτύνει προς το μέρος του, χωρίς να είναι ευδιάκριτο αν όντως το κάνει.

Πηγή: sport-fm.gr

BANG, BANG!!Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it br>

Watch the Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/q2d2dTeND3