Ο «μυστικός» γάμος της Έλενας Ράπτη - Το αποκάλυψε μέσω social media (Photos)

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πανέμορφη στιγμή της ζωής μου. Πριν από λίγο καιρό ο σύντροφος μου κι εγώ ενωθήκαμε με το Ιερό Μυστήριο του γάμου. Παντρευτήκαμε όπως ακριβώς το είχαμε ονειρευτεί! Σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο προσευχηθήκαμε στο Θεό να μας χαρίσει έναν ευλογημένο γάμο και μια ζωή με αγάπη, σεβασμό και πίστη

A post shared by Elena Rapti (@rapti_elena_official) on Aug 18, 2019 at 1:59am PDT