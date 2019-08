Η 25η ταινία του Τζέιμς Μποντ απέκτησε επιτέλους τίτλο

Έπειτα από μήνες αναμονής και σκαμπανεβασμάτων στην παραγωγή της, η 25η ταινία του Τζέιμς Μποντ απέκτησε τίτλο.

Και το όνομα αυτής «No Time to Die», η τέταρτη στο κατασκοπικό franchise με τη λέξη «die» στον τίτλο, μετά τα «Live and Let Die» (1973), «Tomorrow Never Dies» (1997) και «Die Another Day» (2002).

Η ταινία μετά την αποχώρηση του Ντάνι Μπόιλ έπεσε στα χέρια του ικανότατου σκηνοθέτη Κάρι Φουκουνάγκα («True Detective», «Τζέιν Έιρ»), ο οποίος καλείται να την παραδώσει στους κινηματογράφους τον ερχόμενο Απρίλιο.

Ακόμα, αυτή θα είναι η πέμπτη και -τελευταία (;) - φορά που ο Ντάνιελ Κρεγκ θα ενσαρκώσει τον πράκτορα 007, μετά τα «Casino Royale» (2006), «Quantum of Solace» (2008), «Skyfall» (2012) και «Spectre».