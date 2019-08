Μητσοτάκης: Η συνάντηση με τον Μακρόν επιβεβαίωσε τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών

Το «ευχαριστώ» του προς τον Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε με μια ανάρτηση στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μία ημέρα μετά την επίσκεψή του στο Ελιζέ, στο Παρίσι.

«Θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τη ζεστή φιλοξενία και τον διάλογο που είχαμε χθες στο Μέγαρο των Ηλυσίων – που επιβεβαίωσε και πάλι τους δεσμούς ανάμεσα στους δύο λαούς και τη φιλία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας», έγραψε στα γαλλικά ο Κ. Μητσοτάκης.

Je voudrais à nouveau remercier le président @EmmanuelMacron pour son hospitalité chaleureuse et pour le dialogue que nous avons eu hier au palais de l'Élysée - ce qui a réaffirmé les liens entre nos deux peuples et l’amitié entre la Grèce et la France. pic.twitter.com/kL8Y0EGOuw