Ισπανία: Μεγάλες πλημμύρες στην περιοχή της Μαδρίτης

Η κυκλοφορία στους δρόμους καθώς και εκείνη του μετρό δεν είχαν ακόμη αποκατασταθεί πλήρως σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη και τα περίχωρά της μετά τις χθεσινοβραδινές ισχυρές πλημμύρες που μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους και ανάγκασαν τους πυροσβέστες να επέμβουν σε 150 περιπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην πόλη που επλήγη περισσότερο, την Αργκάντα ντελ Ρέι, οι φωτογραφίες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν δρόμους να έχουν μετατραπεί σε εντυπωσιακούς χειμάρρους λάσπης που παρασέρνουν οχήματα και άλλα αντικείμενα.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και οι επεμβάσεις ήταν σχετικά μικρές για μια καταιγίδα τέτοιας έκτασης: απομάκρυνση κλαδιών από τους δρόμους, άντληση υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους στάθμευσης, υπόγεια ή εμπορικά καταστήματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της περιφέρειας της Μαδερίτης.

Οι πυροσβέστς της περιοχής χρειάσθηκε να επέμβουν χθες, Δευτέρα, 152 φορές, κυρίως στις νότιες και τις ανατολικές περιοχές της πρωτεύουσας.

Σε τέσσερις αυτοκινητοδρόμους που περιβάλλουν την ισπανική πρωτεύουσα διακόπηκε η κυκλοφορία χθες, Δευτέρα, το βράδυ, καθώς και σε πέντε γραμμές του μετρό. Μερικοί σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν εντελώς.

Σήμερα το πρωί, η κυκλοφορία σε ορισμένους αυτοκινητοδρόμους δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί πλήρως, όπως και μια γραμμή του μετρό στο ύψος της Αργκάντα ντελ Ρέι.

Το νοσοκομείο αυτής της πόλης στη νοτιοανατολική Μαδρίτη πλημμύρισε επίσης, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το συγκρότημα των χειρουργείων και η αίθουσα τοκετού, καθώς και το μεγάλο νοσοκομείο λα Παθ στη Μαδρίτη, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Flash #floods and hailstorms cause havoc in #Madrid pic.twitter.com/kRd04mjWc0