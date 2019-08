Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ στηρίζει Κόντε, αδειάζει Σαλβίνι

Αν και είναι γνωστός για την ταχύτητα με την οποία αλλάζει γνώμη και θέσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «έριξε το βάρος του» στις εξελίξεις στην ιταλική πολιτική σκηνή με τρόπο που ουδείς περίμενε.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ με ένα tweet του εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του στον Ιταλό πρωθυπουργό Τζιουζέπε Κόντε, παρά το γεγονός ότι πολιτικά βρίσκεται πιο κοντά στον ακροδεξιό ηγέτη της Λέγκας και υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Σαλβίνι.

Ο Τραμπ έγραψε λοιπόν, ότι «φαίνεται ότι τα πράγματα δείχνουν καλά για τον αξιοσέβαστο πρωθυπουργό της Ιταλικής Δημοκρατίας, Τζιουζέπε Κόντε. Εκπροσώπησε με ισχύ τη χώρα του στους G7, αγαπάει βαθιά τη χώρα του και συνεργάζεται καλά με τις ΗΠΑ. Ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος που ελπίζω ότι θα μείνει πρωθυπουργός».

Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic, Giuseppi Conte. Represented Italy powerfully at the G-7. Loves his Country greatly & works well with the USA. A very talented man who will hopefully remain Prime Minister!