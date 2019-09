Εκλάπη Banksy από το Παρίσι (Photos)

Το Κέντρο Πομπιντού, το παρισινό μουσείο που υπερηφανεύεται ότι διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή σύγχρονης και μοντέρνας τέχνης της Ευρώπης, ανακοίνωσε ότι "διαπίστωσε την κλοπή" ενός έργου του διάσημου καλλιτέχνη του δρόμου Μπάνκσι, που "φιλοτεχνήθηκε στην πίσω όψη ενός μεταλλικού πίνακα στην είσοδο" του υπόγειου χώρου στάθμευσης των εγκαταστάσεών του.

Το Κέντρο Πομπιντού εξηγεί ότι "κατέθεσε μήνυση σήμερα 3 Σεπτεμβρίου για κλοπή και φθορά σε σημείο του περιβόλου του".

Το έργο, που απεικονίζει ένα ποντίκι με καλυμμένη τη μουσούδα του να κραδαίνει ένα μολύβι, "εμφανίστηκε στις 25 Ιουνίου 2018 και την επομένη, αναφερόταν στον λογαριασμό στο Instagram του καλλιτέχνη" ότι ανήκει στον Banksy.

"Υποθέτουμε ότι ο μεταλλικός πίνακας κόπηκε με πριόνι. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες του έργου, για τον λόγο αυτό καταθέτουμε μήνυση για φθορά", εξήγησε η υπηρεσία Επικοινωνίας του Κέντρου Πομπιντού. Το έργο συνοδεύεται από τη λεζάντα "Fifty years since the uprising in Paris 1968. The birthplace of modern stencil art" (Πενήντα χρόνια από την εξέγερση του 1968 στο Παρίσι. Το λίκνο της σύγχρονης τέχνης στένσιλ).

Το Κέντρο Πομπιντού υπογραμμίζει ότι λίγο μετά την εμφάνιση του έργου, "αποφάσισε να το προστατέψει τοποθετώντας πάνω του πλεξιγκλάς".

"Μια πρώτη απόπειρα φθοράς ή κλοπής είχε αποτραπεί τον Ιούλιο του 2018 από άνδρες της υπηρεσίας ασφαλείας του μουσείου, την ώρα που πραγματοποιούσαν την περιπολία τους γύρω από το κτίριο", διευκρίνισε.

Η ταυτότητα του Μπάνκσι παραμένει καλά κρυμμένη από τότε που πρωτοεμφανίστηκε ο καλλιτέχνης τη δεκαετία του 1990. Είναι γνωστή η εθνικότητά του (βρετανική), η πόλη καταγωγής του (Μπρίστολ), η σελίδα του στο Instagram με τα 5,7 εκατομμύρια ακολούθους και ο ιστότοπός του όπου αναρτά τα έργα του, χωρίς άλλο σχόλιο.

