Απίστευτα πράγματα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο: Ο Μπόρις αποκάλεσε τον Κόρμπιν... «χλωριωμένο κοτόπουλο» και «ρόμπα» (Video)

Αν και η βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων φημίζεται για την θεατρικότητα των συνεδριάσεών της, αλλά και την -εντός πλαίσιο- ελευθεροστομία των βουλευτών, φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν.

Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αποκάλεσε τον ηγέτη των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, «χλωριωμένο κοτόπουλο» στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή.

Ο Κόρμπιν απαίτησε ο Τζόνσον να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ μετά το Brexit και ο Μπόρις... εξερράγη.

«Σε αυτή την αίθουσα υπάρχει μόνο ένα χλωριωμένο κοτόπουλο και αυτό κάθεται σε αυτό το έδρανο» είπε δείχνοντας προς το μέρος του Κόρμπιν.

“There’s only one chlorinated chicken that I can see in this House, and he’s on that bench”



