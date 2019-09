Σοκ και δέος από τη δορυφορική φωτό που δείχνει το «μάτι» του κυκλώνα Ντόριαν

Ο Ντόριαν έγινε ο ισχυρότερος τυφώνας στην καταγεγραμμένη ιστορία του βόρειου Ατλαντικού έπειτα από τις καταστροφές που προκάλεσε στις Μπαχάμες και σε γύρω περιοχές.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στις νήσους Αμπάκο των Μπαχαμών, που επλήγησαν πρώτες. Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά πως περίπου 13.000 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ή καταστροφικές ζημιές.

Δέος, ωστόσο, προκαλεί η δορυφορική λήψη που απεικονίζει το "μάτι" του κυκλώνα. Ο Νικ Χαγκ, αστροναύτης της NASA ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter την συγκλονιστική φωτογραφία του Ντόριαν, λέγοντας:

"Το μάτι του κυκλώνα Ντόριαν. Μπορεί να νιώσεις την δύναμη του τυφώνα όταν κοιτάς το μάτι από ψηλά. Να είστε όλοι ασφαλείς!"

The eye of #HurricaneDorain. You can feel the power of the storm when you stare into its eye from above. Stay safe everyone! pic.twitter.com/yN3MGidY3N