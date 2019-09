Gerard Butler: Πώς μου βγήκε τόσο παθιασμένα το «This is Sparta»! (Video)

Η ατάκα «This is Sparta!» από την ταινία «300» έχει πλέον μείνει κλασική...



Δεν ήταν μόνο αυτό που σηματοδοτούσαν τα συγκεκριμένα λόγια, ήταν και ο παθιασμένος τρόπος που ο Gerard Butler τα εκστόμισε, που έκανε το This is Sparta «iconic», όπως συνηθίζουν να λένε στις ΗΠΑ.



Ο ηθοποιός σε ένα βιντεάκι του GQ, μίλησε για όλους τους χαρακτηριστικούς του ρόλους, αλλά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ήταν μακράν για το 300, την ταινία που σημείωσε τεράστια επιτυχία με κέρδη 456 εκατομμυρίων δολαρίων (ενώ το budget της ήταν 65 εκατομμύρια)!



Ο Butler εξήγησε πώς κατάφερε να πάρει τον ρόλο, πόσο γυμνάστηκε μετά και πόσο πολύ «μπήκε μέσα» του ο χαρακτήρας του Λεωνίδα, όπως γράφει το Watch & Chill.



Όταν έφτασε στην επίμαχη ατάκα, εξήγησε ότι ένιωθε ανασφάλεια και ήθελε να το ξαναπεί. Κάποια στιγμή λοιπόν του βγήκε με τέτοια υπερβολή και πάθος που όλοι στο γύρισμα άρχισαν να γελάνε.



«Πήγα τότε στο Zack (σ.σ. εννοεί τον Zack Snyder, τον σκηνοθέτη της ταινίας) και του λέω: Ήταν εντελώς υπερβολικό; Και μου λέει: Ναι! Αλλά ήταν τέλειο!».