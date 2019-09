Σκηνές πανικού σε παρέλαση στη Σρι Λάνκα – Ελέφαντες σε κατάσταση αμόκ τραυμάτισαν 17 άτομα (Video)

Σκηνές πανικού επικράτησαν κατά τη διάρκεια παρέλασης στη Σρι Λάνκα, όταν ελέφαντες επιτέθηκαν στους παρευρισκόμενους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 17 άτομα.

At least 17 people are injured in Sri Lanka after two elephants ran wild at a street pageant pic.twitter.com/CJOebiA0Df