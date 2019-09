Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει αντιπρόεδρος της Κομισιόν

Αντιπρόεδρος στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς, όπως ανακοίνωσε επίσημα σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ειδικότερα η Φον Ντερ Λάιεν εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ο Μαρ. Σχοινάς θα έχει ένα συντονιστικό ρόλο στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα ζητήματα μετανάστευσης. Όπως είπε θα είναι υπεύθυνος τόσο για τη μεταναστευτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της εξειδικευμένης μετανάστευσης για την ενδυνάμωση της Ευρώπης και την πολιτική ασύλου για τους πρόσφυγες, όσο και την προστασία των συνόρων.

Η "επιτυχής" διαχείριση της μετανάστευσης, δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, συνδέεται με την ανάπτυξη μιας "αλυσίδας δράσεων", ενώ ξεκαθάρισε ότι ενώ η Ευρώπη θα πρέπει να παράσχει προστασία σε όσους πρόσφυγες τη χρειάζονται, θα πρέπει επίσης να εφαρμόσει τις "επιστροφές" των παράτυπων μεταναστών.

«Είμαι πανευτυχής για τη θέση του αντιπροέδρου για την Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής.

Από την καλύτερη προστασία των πολιτών και των συνόρων μας έως τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ασύλου και την επένδυση στις δεξιότητες των Ευρωπαίων και την εξασφάλιση ενός πιο φωτεινού μέλλοντος για τους νέους μας, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να σημειώσουμε τεράστια πρόοδο την επόμενη πενταετία για να προστατεύσουμε αλλά και να ενδυναμώσουμε του Ευρωπαίους», έγραψε o ίδιος

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7