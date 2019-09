Η πανέμορφη και σέξι Βραζιλιάνα που άφησε άφωνο τον εκφωνητή στο μουντομπάσκετ της Κίνας (Video)

Η φράση «κατάπιε τη γλώσσα του» ταιριάζει γάντι στο περιστατικό που συνέβη στα γήπεδα μπάσκετ της Κίνας κατά τη διάρκεια του αγώνα των ΗΠΑ με τη Βραζιλία. Ο πρώην αστέρας του NBA Άντριου Γκέιζ ο οποίος βρίσκεται στην Κίνας για λογαριασμό αμερικάνικου καναλιού και σχολιάζει τους αγώνες, έχασε τη λαλιά του όταν οι γιγαντοοθόνες του γηπέδου εστίασαν και έδειξαν μια ξανθιά καλλίγραμμη Βραζιλιάνια, ντυμένη με ένα στενό κατακίτρινο φόρεμα, που δεν φορούσε σουτιέν και το στήθος της ξεχείλιζε από τα πλάγια.

Το μόνο που κατάφερε να ψελλίσει ο πρώην άσσος των Σαν Αντόνιο Σπερς, ήταν: «και τώρα στη γραμμή όλοι οι παίκτες της Βραζιλίας…(κενό – είναι η στιγμή που βλέπει τη Βραζιλιάνα)… Και… το…χμμμ… Η υποστήριξη που έχει η ομάδα της Βραζιλίας από τους οπαδούς της είναι καυτή».

Για την ιστορία οι ΗΠΑ κέρδισαν το παιχνίδι με τη Βραζιλία 89-73. Η ξανθιά Βραζιλιάνα μπορεί να ανέβασε τη θερμοκρασία στο γήπεδο αλλά τελικά η ομάδα της έχασε.

Here's vision from a the Brazil USA game with great commentary from @AndrewGaze10 - hahaha absolute classic #greatsupport pic.twitter.com/xKGCyAScsE