Αυτό είναι το νέο ΔΣ του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. (Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου). «Η σύνθεσή του αντανακλά την πρόθεση του υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού, μέσω της αξιοποίησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας που διαθέτει το κάθε μέλος του. Το Δ.Σ. θα συνδράμει το έργο της καλλιτεχνικής διευθύντριας του φεστιβάλ, Κατερίνας Ευαγγελάτου, και θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, τόσο στην επίλυση χρόνιων εκκρεμοτήτων, όπως η κατάρτιση ενός εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, όσο και στην ανάπτυξή του», σημειώνει το ΥΠΠΟΑ στη σχετική ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, το διοικητικό συμβούλιο αποτελούν οι:

Δημήτρης Πασσάς, πρόεδρος, δικηγόρος στον 'Αρειο Πάγο, συνιδρυτής και εταίρος-διαχειριστής της δικηγορικής εταιρείας Μωράτης Πασσάς, με επαγγελματική εμπειρία άνω των 35 ετών. Ειδικεύεται στο χρηματοοικονομικό δίκαιο, στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς, το ασφαλιστικό δίκαιο και στο δίκαιο αφερεγγυότητας, ενώ διαθέτει μακρά δικαστηριακή εμπειρία σε υποθέσεις οικονομικών διαφορών. Είναι νομικός σύμβουλος χρηματοπιστωτικών ομίλων και επιχειρήσεων και έχει υπηρετήσει ως ανεξάρτητο μέλος σε διοικητικά συμβούλια τραπεζών. Έχει επίσης διατελέσει νομικός σύμβουλος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου επί σειρά ετών, καθώς και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του. Παράλληλα με τη δικηγορική του δραστηριότητα, έχει ενεργή ανάμειξη στο χώρο της σύγχρονης τέχνης, ενώ παρέχει pro bono τις νομικές υπηρεσίες του σε διάφορους καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στην Athens Biennale κλπ.. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μιλά αγγλικά και γαλλικά.

Μάρκος Βερέμης, αντιπρόεδρος. συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας τεχνολογίας Upstream, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω κινητών συσκευών (m-commerce) παγκοσμίως. Δραστηριοποιείται σε 45 χώρες, με έμφαση στις αναδυόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής, Αφρικής, Νοτιοανατολικής Ασίας και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ διαθέτει εννέα γραφεία ανά τον κόσμο. Πριν από την ίδρυση της Upstream, ο Μάρκος Βερέμης εργάστηκε στο Λονδίνο, στις διαφημιστικές εταιρείες Omnicom, WPP και IPG, όπου ανέπτυξε τη διεθνή στρατηγική επικοινωνίας για εταιρείες όπως οι Nestlé, SmithKline Beecham, Johnson & Johnson και Sony Electronics. Είναι ενεργός επενδυτής σε εταιρείες τεχνολογίας όπως οι Persado, Workable και Hellas Direct. Παράλληλα, είναι πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece και μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), της Endeavor και του εποπτικού συμβουλίου του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις. Έχει βραβευτεί με το βραβείο «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς» της EY, το 2013. Είναι κάτοχος πτυχίου πολιτικών επιστημών και διεθνών σπουδών από το πανεπιστήμιο Warwick και μεταπτυχιακού τίτλου στις ευρωπαϊκές σπουδές, από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Πατρίσια Απέργη. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε χορό, θέατρο και χορογραφία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη σχολή χορού της Νίκης Κονταξάκη, στο Université de Nice Sophia-Antipolis στη Γαλλία και στο Μiddlesex University στο Λονδίνο. Το 2006 ίδρυσε την ομάδα σύγχρονου χορού Αερίτες, με την οποία έχει χορογραφήσει δέκα έργα, με πιο πρόσφατο τους Πολήττες (2018). Με τα έργα της έχει ταξιδέψει σε πολλά φεστιβάλ και θέατρα σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, έχει χορογραφήσει θεατρικές παραστάσεις και όπερες. Το 2017 προσκλήθηκε ως guest choreographer στην ομάδα χορού EgriBiancoDanza (Τορίνο), όπου χορογράφησε το έργο Prometheus and the Rebels of Today. To 2018 χορογράφησε την εικαστική εγκατάσταση Τhe Primary Factor του Hikaru Fujii στο πλαίσιο του 5ου Fast Forward Festival και τους πολήττες revisited στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου με 90 σπουδαστές χορού και θεάτρου από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Το 2019 προσκλήθηκε ως μέντορας στο KLUB ZAK της Πολωνίας και ταυτόχρονα, προσκλήθηκε ως χορογράφος για ένα καινούριο έργο σε συνεργασία με την ομάδα Aterballetto, στο πλαίσιο του προγράμματος Agora project, στο Ρέτζιο Εμίλια και στην Μπρέσια της Ιταλίας.

Ελένη Βαροπούλου, θεατρολόγος, κριτικός, μεταφράστρια, επιμελήτρια εκθέσεων, επισκέπτρια καθηγήτρια σε τμήματα θεατρολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Mέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (Ελληνικό τμήμα) και πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, για το οποίο διοργάνωσε δεκάδες εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή Ελλήνων καλλιτεχνών και ξένων προσωπικοτήτων (1984-1992). Κριτικός θεάτρου και επιφυλλιδογράφος από το 1974 έως το 2009 στις εφημερίδες Αυγή, Πρωινή Ελευθεροτυπία, Μεσημβρινή, Το Βήμα της Κυριακής. Διηύθυνε μαζί με τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο το «Μουσικό Αναλόγιο» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ενώ διετέλεσε ειδική σύμβουλος του γνωμοδοτικού συμβουλίου του ΟΜΜΑ, από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι το 2011. Ίδρυσε και διηύθυνε το Φεστιβάλ Άργους (1994-1997). Δίδαξε θεατρολογία, ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Goethe Universität της Φρανκφούρτης και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου. Έχει μεταφράσει για το θέατρο, πεζά και ποιήματα του Χάινερ Μύλλερ. Υπήρξε καλλιτεχνική υπεύθυνη της Θερινής Ακαδημίας του Εθνικού Θεάτρου (1999-2009) ενώ διετέλεσε προσωπική σύμβουλος του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, Νίκου Κούρκουλου, στο Εθνικό Θέατρο (1998-2007). Διετέλεσε διευθύντρια του Παραρτήματος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Βερολίνο (2014-2016).

Σταύρος Γασπαράτος. Συνθέτης και sound artist. Εκτός από τα προσωπικά του έργα, συνθέτει μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο και τον χορό. Από το 2000 έχει συνθέσει μουσική για πάνω από 100 παραγωγές, συνεργαζόμενος με σημαντικούς Έλληνες και ξένους δημιουργούς - φορείς (Εθνικό Θέατρο, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Στέγη, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Εθνική Λυρική Σκηνή, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Ryerson Theatre School (Τορόντο), Mime Festival (Λονδίνο) Dock 11, Ballhaus NS (Βερολίνο), De Wagg (Άμστερνταμ) Paris Villette, Όπερα του Ντάλας, BAM, The Glass House, The Watermill Center, EMPAC (Νέα Υόρκη), κ.α.). Μεταξύ άλλων, έχει βραβευθεί με το βραβείο κοινού του Αθηνοράματος το 2013 και το 2019, και με το βραβείο πρωτότυπης μουσικής από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου το 2013 (Αίμα του Δ. Καραναστάση) και το 2017 στο Φεστιβάλ Δράμας. Την άνοιξη του 2019 κυκλοφόρησε το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, Rage Park.

Αντώνης Καραμπατζός, αναπληρωτής καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), της οποίας αποτελεί μέλος ΔΕΠ από το 2007 μέχρι σήμερα. Είναι δικηγόρος Αθηνών και δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της εσωτερικής και διεθνούς διαιτησίας, καθώς και του εταιρικού και τραπεζικού δικαίου. Αποφοίτησε το 2000 από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ με «άριστα». Το 2001 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M., με βαθμό «άριστα», summa cum laude) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης (Γερμανία). Από το ίδιο πανεπιστήμιο αναγορεύτηκε το 2004 διδάκτορας Νομικής (Dr. iur.) στο Αστικό Δίκαιο (με βαθμό άριστα). Μετά την παράδοση της διατριβής του, μετέβη στο University College London (UCL) και συγκεκριμένα στο Institute of Advanced Legal Studies, όπου εκπόνησε μεταδιδακτορική εργασία (postdoc) με ειδίκευση στο αγγλοσαξονικό δίκαιο των συμβάσεων. Παράλληλα με τη διδακτική και συγγραφική του δραστηριότητα, είναι μέλος Συντακτικών και Επιστημονικών Επιτροπών σε διάφορα νομικά περιοδικά στην Ελλάδα και τη Γερμανία, ενώ έχει διατελέσει και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά.

Νίκος Σταμπολίδης. Γεννήθηκε στα Χανιά. διευθυντής του μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης από το 1996. Αποφοίτησε με άριστα από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βόννης, ενώ το 1982 του απονεμήθηκε Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αρχαιολογία με άριστα από το ΑΠΘ. Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1993-1996). Τακτικό μέλος του ΚΑΣ. Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έχει οργανώσει και επιμεληθεί πολλές μεγάλες αρχαιολογικές εκθέσεις στην Αθήνα, την Κρήτη και το εξωτερικό (Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, Πεκίνο κ.α.). Έχει ανασκάψει στην Βεργίνα, την 'Ακανθο της Χαλκιδικής, τη Ρόδο, τους Φιλίππους και την Κρήτη. Είναι ο εμπνευστής και δημιουργός του αρχαιολογικού πάρκου και του Μουσείου αρχαίας Ελεύθερνας. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί πλήθος βιβλίων, καταλόγων εκθέσεων και άρθρων. Έχει τιμηθεί με πλήθος διακρίσεων, μεταξύ των οποίων το βραβείο πολιτισμού «Μαριάννα Βαρδινογιάννη» από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (2018), και η αναγόρευση σε Διοικητή της Λεγεώνας της Τιμής της Ισπανίας από την Ισπανική Δημοκρατία για την προσφορά του στον πολιτισμό (2019).