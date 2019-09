Ανελέητο τρολάρισμα Τσακαλώτου στη ΝΔ: Η κακία παλεύεται, η βλακεία όχι. Θα πρόσθετα το ίδιο ισχύει και για την άγνοια

Την τακτική του... ανελέητου τρολαρίσματος, με το γνωστό του χιούμορ, συνεχίζει να ακολουθεί ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ως μέθοδο αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρώην υπουργός Οικονομικών σχολίασε non paper της ΝΔ σχετικά με την οικονομία και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και... έδωσε τα ρέστα του.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Non Paper της ΝΔ που εκδηλώνει την απέχθειά τους για τους μισθούς των εργαζομένων. The eyes are open, the mouth moves, but Mr Brain has long since departed, hasn't he Percy? (Rowan Atkinson - Μαύρη Οχιά).

Όπως έλεγε η γιαγιά μου στη Θεσσαλονίκη η κακία παλεύεται, η βλακεία όχι. Θα πρόσθετα το ίδιο ισχύει και για την άγνοια. Απο την δεκαετία του 1980 που ο George Akerlof και ο Joseph Stiglitz (και οι 2 νομπελίστες) γράφανε για τα efficiency wages ξέρουμε για ποιο λόγο μπορούν να λειτουργήσουν θετικά οι υψηλότεροι μισθοί στην πραγματική οικονομία. Όχι μόνο μακροοικονομικά αλλά κυρίως μικροοικονομικά, ως κίνητρο για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες να αυξήσουν την παραγωγικότητα με επενδύσεις.

Συστήνω στους οικονομολόγους της ΝΔ να διαβάσουν τη σχετική βιβλιογραφία που μπορούν να τη δουν στο τελευταίο βιβλίο του David Blanchflower (Not Working: Where Have All The Good Jobs Gone? , Princeton University Press, 2019) το οποίο αναλύει τη θεωρία και σύγχρονη εμπειρία στις οικονομίες του ΟΟΣΑ με στάσιμους μισθούς και άθλιες θέσεις εργασίας. Μάλλον δεν πρόλαβαν να το διαβάσουν ούτε στη Ζιμπάμπουε (στην οποία αναφέρεται η ΝΔ) ούτε στο Μοσχατο. It's never too late».