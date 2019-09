Η γκάφα του αιώνα: Τι είπε δημοσιογράφος και έγινε viral (Video)

Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι δύσκολη, ιδίως όταν θα πρέπει να μεταδόσει πράγματα που συμβαίνουν τη στιγμή που είναι συνδεδεμένος ζωντανά με το τηλεοπτικό κανάλι στο οποίο εργάζεται.

Η πίεση, η προσπάθεια να πεις όλες τις πληροφορίες σε σύντομο χρόνο, οδηγούν κάποιες φορές σε επικές γκάφες, όπως αυτή που έκανε δημοσιογράφος του καναλιου KTLA του Λος Άντζελες.

Όντας σε ζωντανή σύνδεση από το αστυνομικό τμήμα του Αναχάιμ μετά από μια θανατηφόρα καταδίωξη, η άτυχη δημοσιογράφος, προφανώς από την ένταση της στιγμής είπε την απίστευτη φράση:

«Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον άνθρωπο που σκοτώθηκε στην καταδίωξη, αλλά δεν ήταν δυνατό να μας κάνει σχόλιο».

When I say I nearly passed out from laughing... pic.twitter.com/TJgpLocqrL