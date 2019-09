Το κόλπο για να ταξιδέψετε πρώτη θέση χωρίς να πληρώσετε επιπλέον

Πολλοί είναι εκείνοι που θα ήθελαν να ταξιδέψουν στην πρώτη θέση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους με αεροπλάνο, αλλά δεν το αντέχει η τσέπη τους.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του ο Independent, υπάρχει ένας τρόπος να εξασφαλίσει κάποιος εισιτήριο για την πρώτη θέση, ενώ είχε κλείσει για την οικονομική, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει κάτι επιπλέον.

Ο Rick Brown, ο συγγραφέας του βιβλίου "Kiss My Baggage Fees! How To Be A Savvy Travel Hacker", αναφέρει ότι σε περίπτωση που το κάθισμα της θέσης είναι σπασμένο ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει να μεταφερθεί σε άλλη.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα συνήθως στην οικονομική θέση υπάρχει πληρότητα όποτε ο επιβάτης θα μεταφερθεί στην πρώτη θέση.