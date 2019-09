Διαδηλώσεις για την κλιματική αλλαγή: Άγχωνες και πάγος στο Βερολίνο (Video)

Έναν ανατριχιαστικό τρόπο χρησιμοποίησαν νεαροί ακτιβιστές για την κλιματική αλλαγή (στο πλαίσιο των διαδηλώσεων που γίνονται παγκοσμίως) για να τονίσουν τον κίνδυνο για την ανθρωπότητα.

Συγκεκριμένα στο Βερολίνο, τρεις νεαροί έβαλαν αγχώνες στο λαιμό τους και στάθηκαν πάνω σε κομμάτια πάγου που λειώνει, θέλοντας να τονίσουν τον θανατηφόρο κίνδυνο από την υπερθέρμανση του πλανήτη και το λειώσιμο των πάγων.

Δείτε το εφιαλτικό βίντεο:

