Όταν η Λίνα Μενδώνη έπιασε πινέλο και μπογιά – Συμμετείχε σε καλλιτεχνική δράση (Photos)

Στο πλαίσιο της Συνόδου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη, συμμετείχε στην καλλιτεχνική δράση «Breathe with Me» του Δανού καλλιτέχνη Jeppe Hein και του οργανισμού ART 2030, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, υπό την αιγίδα του Γ.Γ. του ΟΗΕ, António Guterres. Η δράση πραγματοποιείται στο κτήριο του ΟΗΕ και στο Central Park της Νέας Υόρκης, με τη συμμετοχή δεκάδων σημαντικών προσωπικοτήτων της πολιτικής και της Τέχνης. Η υπουργός απηύθυνε, επίσης, πρόσκληση στον Jeppe Hein να μεταφέρει και να παρουσιάσει το έργο στην Ελλάδα.

Το «Breathe with Me», που κατά τη διάρκεια της Συνόδου καταλαμβάνει τον κεντρικό χώρο εισόδου του κτηρίου του ΟΗΕ ως έργο εν εξελίξει, έχει στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Κάθε συμμετέχων ζωγραφίζει μακρές μπλε πινελιές σε καμβά, σαν αναπνοές, δημιουργώντας μια συνεχή τοιχογραφία. Καθένας ζωγραφίζει τις γραμμές της αναπνοής του με διαφορετικό τρόπο, αλλά κάθε γραμμή αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου συνόλου.

Η δράση τέχνης «Breathe with Me» συνεχίζεται στον ΟΗΕ μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου, στη Διάσκεψη Κορυφής για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και στις 24 Σεπτεμβρίου, στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, το «Breathe with Me» θα μεταφερθεί στο Central Park, όπου θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα τέχνης στο πάρκο τα τελευταία χρόνια. Χιλιάδες συμμετέχοντες θα κληθούν για τρεις ημέρες, να ζωγραφίσουν την αναπνοή τους σε ένα διαδραστικό έργο τέχνης, όπου όλοι είναι ελεύθεροι να συμμετάσχουν. Το «Breathe with Me» θα λάβει τη μορφή έξι τεράστιων κυμάτων καμβά που «ρέουν» για περισσότερα από 180 μέτρα, μέσα στην καρδιά του πάρκου.

Μέσα από το «Breathe with Me», ο Jeppe Hein και το ART 2030 ελπίζουν να εμπνεύσουν τους πολίτες να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση πολλών επειγόντων ζητημάτων της ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη και των 17 παγκόσμιων στόχων της, όπως η καλή υγεία και ευεξία (στόχος 3) η ποιοτική εκπαίδευση (στόχος 4), η μείωση των ανισοτήτων, (στόχος 10), οι βιώσιμες πόλεις και κοινότητες (στόχος 11), η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (στόχος 12), η δράση για το κλίμα (στόχος 13) και η ζωή κάτω από το νερό (στόχος 14).

Στη δράση έχουν συμμετάσχει επίσης σημαντικοί εκπρόσωποι της Τέχνης και της κοινωνίας, όπως ο Διευθυντής του Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης, Max Hollein, ο διευθυντής της Serpentine Gallery, Hans Ulrich Obrist, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της 58ης Μπιενάλε της Βενετίας, Ralph Rugoff, o επικεφαλής του συγκροτήματος REM, Michael Stipe, η σχεδιάστρια και συλλέκτρια Diane von Furstenberg, οι πρωταγωνιστές της σειράς «Game of Thrones», Nikolaj Coster Waldau και Pilou Asbaek κ.α.

Ο Jeppe Hein επικεντρώνεται στη δημιουργία αντικειμένων και περιβαλλόντων που συνδέουν τους ανθρώπους με πνευματικούς και απροσδόκητους τρόπους. Το έργο του παρουσιάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές ανά τον κόσμο. Το ART 2030, υπό τη διεύθυνση της συλλέκτριας Louise Faurschou, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την Τέχνη, ως το κλειδί για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων του ΟΗΕ. Μεταξύ των προηγούμενων συνεργατών του οργανισμού είναι, μεταξύ άλλων, οι καλλιτέχνες Ai Weiwei και Yoko Ono.

