Βλέμμα που... σκοτώνει: Όταν η Γκρέτα έπεσε πάνω στον Τραμπ (Video)

Viral έχει γίνει ένα βίντεο μερικών δευτερολέπτων από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με «πρωταγωνιστές» την 16χρονη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το βίντεο απεικονίζει τη νεαρή κοπέλα να περιμένει να περάσει ο Τραμπ, ο οποίος δεν της δίνει την παραμικρή σημασία και φεύγει. Τότε η Τουνμπεργκ του ρίχνει ένα αληθινά άγριο βλέμμα.

This was the moment Swedish teen climate activist, Greta Thunberg, crossed paths with US President, Donald Trump, at the UN’s climate summit. pic.twitter.com/eBVez2MzaV