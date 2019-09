Γυναίκα... κουταλιανός απελευθέρωσε ελάφι που είχε παγιδευτεί σε κάγκελα (Video)

Μια γυναίκα που έκανε τζόκινγκ στο πάρκο Stone Mountain Park της Τζόρτζια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναγκάστηκε να διακόψει το πρωινό της τρέξιμο για να διασώσει ένα ελάφι που είχε "κολλήσει" σε φράκτη του πάρκου, και μάλιστα δύο φορές!

Η Chloe Dorsey δημοσίευσε σχετικό βίντεο στο Instagram αφού "έστησε" το κινητό της και κατέγραψε τον εαυτό της να λυγίζει τις μεταλλικές ράβδους του φράχτη προκειμένου να απελευθερώσει το νεαρό ελάφι. Μόλις όμως η Dorsey πήγε να πάρει το τηλέφωνό της, το ελάφι "κατάφερε" να εγκλωβιστεί ξανά ανάμεσα στα μεταλλικά κάγκελα που φράσουν το πάρκο..

"Τι συμβαίνει με αυτό το κορίτσι;" ακούγεται να αναρωτιέται η Dorcey στο βίντεο.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, έσπευσε ξανά προς βοήθεια του δύσμοιρου ελαφιού, μπροστά από έναν άλλο φράκτη, με παχύτερες ράβδους

"Δεν ήμουν αρκετά δυνατή για να το λυγίσω, ώστε να απελευθερωθεί", δήλωσε η Dorsey στο Storyful. "Κοίταξα γύρω για να δούμε αν υπήρχε κάποιος για να βοηθήσει, αλλά δεν υπήρχε."

H Chloe Dorcey δεν εγκατέλειψε. Πήδησε πάνω από το φράχτη και προσγειώθηκε με αρκετή δύναμη και εν τέλει το ζώο κατάφερε να απελευθερωθεί για δεύτερη φορά.

'You need to learn how to jump boo' This deer ended up stuck on a fence twice. Luckily, it had a friend to help save it on both occasions. DETAILS: https://t.co/q8D8a8AOO9 pic.twitter.com/nazFt7lD64