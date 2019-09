Ουρανοξύστης στην Κωνσταντινούπολη κουνιέται στον... ρυθμό των Ρίχτερ - Συγκλονιστικό βίντεο

Συγκλονίζουν οι εικόνες που κατέγραψε κάτοικος της Κωνσταντινούπολης τη στιγμή που ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ χτυπά την τουρκική μεγαλούπολη.

Το βίντεο που τράβηξε δείχνει έναν ουρανοξύστη να ταλαντώνεται επικίνδυνα, καθώς ο Εγκέλαδος χτυπά την Πόλη.

Δείτε το βίντεο όπως το δημοσίευσε η RealNews

Watch: Buildings shake as Istanbul is ROCKED by terrifying earthquake. #deprem #earthquake #İstanbul pic.twitter.com/29P3XtGWoj