Το λογοπαίγνιο που εξαγριώνει τον Ντόναλντ Τραμπ (Photos)

Το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν τρέφει και ιδιαίτερη συμπάθεια για την 16χρονη Σουηδή ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή, Γκρέτα Τούνμπεργκ, είναι γνωστό σε όλους.

Ωστόσο, το ότι οι σύμμαχοι της Γκρέτα θα χρησιμοποιούσαν το βασικό σύνθημα με το οποίο ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος για να τον πικάρουν και ταυτόχρονα να προωθήσουν τους σκοπούς τους μάλλον δεν το περίμενε.

Ακριβώς αυτό συμβαίνει, όμως, τρελαίνοντας τον Τραμπ: βλέπετε, αρκεί ένας αναγραμματισμός για να τιναχτεί στον αέρα ολόκληρο το σύνθημα του Τραμπ.

Θυμίζουμε ότι το κεντρικό σύνθημα του Τραμπ το 2016 ήταν «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά», αγγλίστί «Make America Great Again». Καταλαβαίνετε πώς πάει το πράγμα...

Make America Greta Again. ClimateAction ClimateStrike #FridaysForFuture



Thanks for the @jonathan_soohoo! pic.twitter.com/U767nd89p0