Το La case de papel έγινε ταινία πορνό και σαρώνει (Photo)

Στην εκπληκτική σειρά του netflix, la casa de papel, μια ομάδα ληστών μπαίνει στο νομισματοκοπείο της Μαδρίτης με σκοό να τυπώσει εκατομμύρια ευρώ και να το σκάσει. Όλα αυτά υπό την καθοδήγηση ενός πανέξυπνου αρχηγού που τους καθοδηγεί από έξω του Ελ προφεσσόρ. Οι χαρακτήρες της ταινίας κερδίζουν αμέσως τη συμπάθεια του κοινού και τελικά καταφέρνουν να μπερδέψουν την αστυνομία και να διαφύγουν πλούσιοι στο εξωτερικό.

Την ιδέα αυτή πήρε μια βραζιλιάνικη εταιρία παραγωγής πορνό ταινιών, την άλλαξε λίγο και την έκανε ταινία για ενήλικους. Ο τίτλος της είναι la case de Raquel.

Μια ομάδα ληστών με κόκκινες ολόσωμες φόρμες και με μάσκες Νταλί μπαίνουν στο σπίτι της Raquel και γίνεται ερωτικός πανικός. Αυτό είναι το σενάριο της ταινίας.

Η εταιρία που γύρισε αυτό το… ριμέικ έχει κατά το παρελθόν γυρίσει και άλλες ταινίες ερωτικού περιεχομένου με τίτλους όπως: Game of bones: winter is cumming, the slut of the galaxies, Sperman και πολλές άλλες