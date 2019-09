Οι επιστημονικές ανακαλύψεις πίσω από κλασικές ταινίες τρόμου σε έκθεση

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λος Άντζελες τιμά με... τρομακτικό τρόπο, το σημείο, στο οποίο η επιστήμη, ο φόβος και ο κινηματογράφος συναντιούνται με την έκθεση «Natural History of Horror» (Φυσική Ιστορία του Τρόμου), που εγκαινιάζεται τον ερχόμενο μήνα.

Η έκθεση συνδέει την επιστήμη, την ιστορία και την τέχνη του κινηματογράφου με τη διερεύνηση επιστημονικών ανακαλύψεων -από τα πρώιμα πειράματα με ζωικό ηλεκτρισμό μέχρι την ανασκαφή του τάφου του Τουταγχαμών- που ενέπνευσε μερικά από τα πιο εικονικά τέρατα σε κινηματογραφικές ταινίες.

Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν την επιστημονική έμπνευση πίσω από τέσσερις παλιές ταινίες της Universal με τέρατα: Dracula, Frankenstein, The Mummy και The Creature from the Black Lagoon μέσω σπάνιων αντικειμένων από κινηματογραφικά πλατό, στιγμιότυπων, διαδραστικών δραστηριοτήτων και 17 αντικειμένων από τη συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Σε ένα διαδραστικό εργαστήριο θα μπορούν θα δοκιμάζουν σαν επιστήμονες τις ικανότητές τους στην αναγέννηση, όπως ο Δρ Φρανκενστάιν, στην ταινία βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλλεϋ, αλλά και στο ερευνητικό έργο του Ιταλού γιατρού, βιολόγου και φυσιολόγου, Λουίτζι Γκαλβάνι.

Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να δουν ένα αντίγραφο του κοστουμιού που φορούσε το τέρας (μισό ψάρι, μισός άνθρωπος) στην ταινία Creature From the Black Lagoon που σχεδίασε ο Μίλισεντ Πάτρικ και το οποίο είχε βράγχια που κινούνταν, όταν ανέπνεε. Η ταινία του 1954 με πρωταγωνιστή το Πλάσμα από τη Μαύρη Λιμνοθάλασσα βασίστηκε σε βραζιλιάνικο μύθο για ένα τέρας που ήταν μισός άνθρωπος, μισό ψάρι και ζούσε στον ποταμό Αμαζόνιο και την ανακάλυψη ενός ζωντανού κοιλάκανθου, το 1938 (θεωρήθηκε ότι είχε εξαφανιστεί πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια).

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στις 10 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 20 Απριλίου 2020.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ