Άστεγη σοπράνο τραγουδάει στο μετρό και μαγεύει τον κόσμο (Video)

Μέρα μεσημέρι ο αστυνομικός του Λος Άντζελες που έκανε περιπολία στο μετρό της πόλης, άκουσε τη φωνή μιας άστεγης και στην κυριολεξία μαγεύτηκε. Η γυναίκα τραγουδούσε μια άρια του Πουτσίνι και ο κόσμος την άκουγε εκστασιασμένος. Ο αστυνομικός έβγαλε το κινητό του και την απαθανάτισε να τραγουδάει. Στη συνέχεια ανέβασε το βίντεο στο twitter στο λογαριασμό της αστυνομίας και έγινε πανικός. Η λεζάντα που το συνόδευε έγραφε: «4 εκατομμύρια άνθρωποι αποκαλούν σπίτι τους το LA. 4 εκατομμύρια ιστορίες. 4 εκατομμύρια φωνές. Μερικές φορές πρέπει να σταματήσεις και να ακούσεις μία, για να απολαύσεις κάτι όμορφο».

Ο κόσμος τα έχασε και όλοι ρωτούσαν ποια είναι αυτή η γυναίκα με την εκπληκτική φωνή.

Ο αστυνομικός αποφάσισε να τη βρει και να ξετυλίξει το κουβάρι πως μια γυναίκα με τέτοια φωνή κατάντησε να ζει στους δρόμους.

Την εντόπισε. Πρόκειται για την 52χρονη Έμιλι Ζαμούρκα, μια γυναίκα που μεγάλωσε στη Ρωσία και μετακόμισε στο Λος Άντζελες στα 24 της χρόνια. Όπως είπε η ίδια, ορισμένες ατυχίες που συνάντησε στη ζωή της είχαν ως αποτέλεσμα να καταλήξει άστεγη. Το «τελειωτικό χτύπημα» που την κατάντησε άστεγη ήταν πριν από τρία χρόνια, όταν εκλάπη ,το βιολί της αξίας 10.000 δολαρίων.

Η ιστορία της έχει συγκινήσει χιλιάδες κόσμου στη Λος Άντζελες και πολλοί από αυτούς έχουν προσφερθεί να της βρουν σπίτι και εργασία.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX