Γιατί δεν επέτρεψαν στον Μπόρις Τζόνσον να πιει καφέ (Video)

Ούτε καφέ δεν αφήνουν οι συνεργάτες του να απολαύσει ο Μπόρις Τζόνσον...

Την ώρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός ετοιμαζόταν να μπει στο συνέδριο των Συντηρητικών στο Μάντσεστερ, συνεργάτης του, του πρόσφερε ένα πλαστικό ποτήρι με καφέ.

Αμέσως μια άλλη συνεργάτιδά του, το άρπαξε από το χέρι του Τζόνσον, λέγοντάς του με αυστηρό ύφος: «Όχι ποτήρια μιας χρήσης», με τον Βρετανό πρωθυπουργό να μένει με... άδεια χέρια.

I got my coffee in the end. pic.twitter.com/F5cDVZHhHA