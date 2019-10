Mr. Robot: Το φινάλε έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV αμέσως μετά τις ΗΠΑ

Πρεμιέρα για το Catherine the Great, το πολυαναμενόμενο ιστορικό δράμα με την Έλεν Μίρεν αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Σε Α΄ προβολή το νέο κοινωνικό δράμα Almost Family

Φινάλε και για τη σειρά Madam Secretary με την Τία Λεόνι

Το φινάλε της παγκόσμιας βραβευμένης επιτυχίας Mr. Robot, το νέο ιστορικό δράμα Catherine the Great, καθώς και βραβευμένες παραγωγές, όπως ο Ψυχρός Πόλεμος (Cold War) και μεγάλους blockbuster τίτλους μέσα από την on demand υπηρεσία Movies Club, θα παρακολουθήσουν μεταξύ άλλων οι συνδρομητές της COSMOTE TV στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της εβδομάδας.

COSMOTE SERIES HD: Σε Α΄ προβολή αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα τους Mr. Robot και Catherine the Great

O βραβευμένος με OSCAR® Ράμι Μάλεκ επιστρέφει για τελευταία φορά στον ρόλο του ιδιοφυούς και εκκεντρικού χάκερ Έλιοτ, ο οποίος μαζί με τον Mr. Robot (Κρίστιαν Σλέιτερ) και την fsociety, μια ομάδα αναρχικών χάκερ, ξεκινούν επανάσταση με σκοπό να αλλάξουν τον κόσμο. Στα νέα επεισόδια του Mr. Robot, αναλογιζόμενος τις πράξεις του ο Έλιοτ πνίγεται από τύψεις. Η πλοκή και της 4ης σεζόν εκτυλίσσεται στο 2015 και τα γεγονότα θα εξιστορούνται σε διάστημα μιας εβδομάδας. Η σειρά θα κάνει Α΄ προβολή αμέσως μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ τη Δευτέρα 7/10, στις 22.00. Οι προηγούμενοι κύκλοι του Mr. Robot είναι ήδη διαθέσιμοι δωρεάν, για on demand θέαση, στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

H Έλεν Μίρεν επιστρέφει τηλεοπτικά, ενσαρκώνοντας τη Μεγάλη Αικατερίνη της Ρωσίας, στο νέο ιστορικό δράμα βρετανικής παραγωγής, Catherine the Great. Επίκεντρο της πλοκής είναι η περίοδος μετά τη λήξη της βασιλείας της Αικατερίνης και της σχέσης της με τον Ρώσο στρατιωτικό ηγέτη Grigory Potemkin, που συνέβαλε στη διαμόρφωση της ρωσικής πολιτικής. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφουν αντίστοιχα, οι βραβευμένοι με Emmy Φίλιπ Μάρτιν (The Crown) και Νάιτζελ Ουίλιαμς (Elizabeth I). H σειρά θα κάνει Α΄ προβολή στο COSMOTE SERIES HD αμέσως μετά την πρεμιέρα της στη Μ. Βρετανία, την Παρασκευή 4/10 στις 23.00.

Το κοινωνικό δράμα Almost Family παρουσιάζει την καθημερινότητα τριών νεαρών γυναικών, οι οποίες ύστερα από τη σοκαριστική αποκάλυψη ότι συνδέονται με δεσμούς αίματος, προσπαθούν να χτίσουν μία νέα ζωή (Α’ προβολή αμέσως μετά τις ΗΠΑ - Πέμπτη 3/10, 22.00). Ακόμα, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της, θα επιστρέψει στην COSMOTE TV και η σειρά Madam Secretary (Τρίτη 8/10, 22.00), με τον 6ο και τελευταίο κύκλο επεισοδίων, να ολοκληρώνει την ιστορία της επικεφαλής του State Department Ελίζαμπεθ ΜακΚορντ (Τία Λεόνι).

Επιπλέον, τo νυχτερινό talk show Βραδινές Ιστορίες με τον Λάμπρο Φισφή επιστρέφει το Σάββατο 5/10 στις 23.00, με καλεσμένους τους Παρθένα Χοροζίδου, Ζήση Ρούμπο, Γιώργο Χατζηπαύλου και Jerome.

Κάθε επεισόδιο, αμέσως μετά την προβολή του στο COSMOTE SERIES HD θα είναι διαθέσιμο για on demand θέαση στη δωρεάν υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Τα εβδομαδιαία highlights των COSMOTE CINEMA 1HD και COSMOTE CINEMA 2HD

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, κάνει πρεμιέρα η υποψήφια για 3 OSCAR δραματική ταινία του Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι (Ida) Ψυχρός Πόλεμος (Cold War). Η ταινία μας μεταφέρει στην επαρχιακή Πολωνία του 1949, όπου ο μουσικοσυνθέτης Βίκτορ γνωρίζει τη νεαρή, φιλόδοξη τραγουδίστρια Ζούλα, την οποία ερωτεύεται. Στη σκιά του Ψυχρού Πολέμου και για τα επόμενα 15 χρόνια, η παθιασμένη σχέση τους θα τους οδηγήσει στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Σπλιτ και πίσω στην Πολωνία (Κυριακή 6/10, 21.00, ζώνη Blockbuster).

Στο ίδιο κανάλι, το αστυνομικό δράμα Αποδημητικά Πουλιά (Birds of Passage) παρουσιάζει μια οικογένεια Κολομβιανών ιθαγενών, η οποία στα τέλη της δεκαετίας του ’60 μπλέκεται με το εμπόριο ναρκωτικών (Πέμπτη 3/10, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Επίσης, οι μικροί φίλοι θα συντονιστούν στο COSMOTE CINEMA 1HD, για να παρακολουθήσουν την ταινία κινουμένων σχεδίων Η Απίστευτη Ιστορία Του Γιγάντιου Αχλαδιού (The Giant Pear), στην οποία ένας ελέφαντας και μια γάτα ξεκινούν μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης ενός φίλου τους (Α΄ προβολή - Σάββατο 5/10, 21.00, ζώνη Family).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD η ρομαντική κομεντί Swing Away θα μας συστήσει την Ζόι Παπαδόπουλος (Σάνον Ελίζαμπεθ – American Pie), μία Ελληνοαμερικανίδα παίκτρια του γκολφ, η οποία καταφεύγει στο χωριό των παππούδων της στην Ελλάδα, ύστερα από μία μεγάλη επαγγελματική αποτυχία. Στο μέρος αυτό, καταφέρνει να αλλάξει εντελώς την καθημερινότητά της και να γνωρίσει ανθρώπους καθοριστικούς για την ευτυχία της. Στην ταινία μεταξύ άλλων πρωταγωνιστούν Έλληνες ηθοποιοί (Μάνος Γαβράς, Ρένος Χαραλαμπίδης, Αλέξανδρος Μυλωνάς κ.α) (Σάββατο 5/10, 22.00).

Επίσης, την Τετάρτη 9/10, δεν χάνουμε τη δραματική ταινία H Διαπαιδαγώγηση της Κάμερον Ποστ (The Miseducation of Cameron Post) με πρωταγωνίστρια μία έφηβη (Κλόι Γκρέις Μορέτζ -Suspiria, Kick Ass), που μεγαλώνει σε ένα συντηρητικό περιβάλλον και εξαναγκάζεται λόγω του ότι είναι ομοφυλόφιλη να εισαχθεί σε θρησκευτικό ίδρυμα (22.00, ζώνη Ladies First).

Το αφιέρωμα του Οκτωβρίου στο COSMOTE CINEMA 2HD στον σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ζεμέκις συνεχίζεται με το εμβληματικό Επιστροφή στο Μέλλον (Back to the Future) που βραβεύτηκε με OSCAR και ξεκίνησε μια επιτυχημένη σειρά ταινιών με τον Μάικλ Τζέι Φοξ. Η ταινία θα προβληθεί την Τρίτη 8/10 στις 22.00.

Οι πρεμιέρες του Village Cinema HD

Αυτή την εβδομάδα στο Village Cinema HD κάνουν πρεμιέρα οι ταινίες Blair Witch, Η Επιστροφή (Blair Witch), σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας τρόμου Blair Witch (Παρασκευή 4/10, 21.00) και Μαίρη, Η Βασίλισσα Του Βορρά (Mary Queen Of Scots) με την Καμίλ Ράδερφορντ (Η Ζωή Της Αντέλ) (Δευτέρα 07/10, 21:00)

Διαθέσιμο για ενοικίαση στην υπηρεσία Movies Club

Τέλος οι συνδρομητές μέσα από την on demand υπηρεσία της COSMOTE TV, Movies Club, έχουν στη διάθεσή τους για ενοικίαση το αγαπημένο animation της Disney Αλαντίν (Aladdin), δραματοποιημένο από τον σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι.

