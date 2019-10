Τζάστιν Μπίμπερ κατά Peta: Βουλώστε το - Δεν σας πείραξε όταν πήρα τον σκύλο μου τον Όσκαρ που ήταν αδέσποτος

«Η PETA μπορεί να το βουλώσει!» έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ στο προφίλ του στο Instagram απαντώντας στις κατηγορίες των People for the Ethical Treatment of Animals ότι «τροφοδοτεί την επικίνδυνη ζήτηση των υβριδικών γατών».

Η φιλοζωική οργάνωση των επέκρινε επειδή πλήρωσε 35.000 δολάρια για να αγοράσει δύο εξωτικές γάτες Σαββάνας, την Τούνα και την Σούσι, που θεωρούνται υβριδικές και προέρχονται από γάτες κατοικίδια και συγκεκριμένα το είδος Serval, είδος γάτας της υποσαχάριας Αφρικής.





«Η PETA να εστιάσει στα πραγματικά προβλήματα. Όπως η λαθροθηρία και οι βιαιότητες κατά των ζώων. Σας πείραξε που θέλω ένα συγκεκριμένο είδος γάτας; Δεν σας πείραξε όταν πήρα τον σκύλο μου τον Όσκαρ που ήταν αδέσποτος. Όλα μας τα κατοικίδια πρέπει να είναι από αδέσποτα; Πιστεύω στις υιοθεσίες αδέσποτων, αλλά πιστεύω και ότι υπάρχουν προτιμήσεις και γι' αυτό υπάρχουν και οι εκτροφείς ζώων. Η PETA να πάει να βοηθήσει με όλο αυτό το πλαστικό στους ωκεανούς και να αφήσει ήσυχες τις όμορφες γάτες μου»!