Εικόνες ντροπής ξανά στη Μόρια: Ποτάμι με λάσπη και σκουπίδια από ισχυρή βροχή στον καταυλισμό (Video)

Εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να παραμένουν εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν σε σκηνές στον καταυλισμό της Μόριας, με την κατάσταση να γίνεται όλο και πιο δύσκολη όσο πλησιάζει ο Χειμώνας και χαλάει ο καιρός.

Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Μυτιλήνη το βράδυ της Παρασκευής είχε ως αποτέλεσμα περιοχές του καταυλισμού να μετατραπούν σε ορμητικά ποτάμια λάσπης, που παρέσερναν σκουπίδια και άλλα υλικά στο πέρασμά τους.

Heavy rain and thunderstorm in #Moria. The tents can not stand in this conditions. The winter is coming. #refugeesgr

