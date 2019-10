Το «ευχαριστώ» του Ιβάν Σαββίδη στο «Κόκκινο Ποτάμι»

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ - ΣΑΣ ΒΑΖΟΥΜΕ 10΄ - ΕΥΓΕ ΣΑΣ. Ιστορικά αληθείς, όμορφες εικόνες, άριστο παίξιμο, όμορφα Ποντιακά, άψογα γυρίσματα... Αν και η συνέχεια, των άλλων επεισοδίων θα είναι ανάλογη, θα σας λέμε διαρκώς "ΜΠΡΑΒΟ".... Η έναρξη, συγκλονιστική. Ο χορός, στιγμές ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ τέλειες, στις εικόνες της ΛΕΥΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, ή αλλιώς της ΠΟΡΕΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ! Τα γυρίσματα στην αγορά τέλεια. Οι σκηνές πολέμου στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Οι σκηνές στο σπίτι. Στην ΠΟΛΗ.... Όλα όμορφα για αρχή. Νομίζω Πάμε παρακάτω... Ο ΠΟΝΤΟΣ ΖΕΙ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ... Ζω και περιμένω να έρθει το κάτι παραπάνω....!!! Αμήν και συν ...Θεώ!

