Ενδυναμώνει την ομάδα του ο ΟΠΑΠ - Ο Γιάννης Ρόκκας νέος επικεφαλής Marketing Επικοινωνίας

Με ένα από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη στην επικοινωνία, τον Γιάννη Ρόκκα, ο ΟΠΑΠ ενισχύει την δύναμη πυρός του. Ο Γιάννης Ρόκας αναλαμβάνει Επικεφαλής Marketing Επικοινωνίας στον ΟΠΑΠ έχοντας τη συνολική ευθύνη για τις ομάδες Brand/Above the Line, Media Buying, Sponsorships και Below the Line.

Από τη νέα του θέση, ο Γιάννης Ρόκκας, θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων ολοκληρωμένης εμπορικής επικοινωνίας, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής του brand ΟΠΑΠ και των προϊόντων της εταιρείας.

Ο Γιάννης Ρόκκας διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών, έχοντας υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις στο διαφημιστικό και τον τραπεζικό κλάδο. Πριν την έλευση του στην Ομάδα του ΟΠΑΠ, κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στην Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας μεταξύ άλλων τη συνολική ευθύνη για τα προγράμματα μάρκετινγκ, επικοινωνίας και ενίσχυσης της εμπειρίας του πελάτη του ομίλου.

Επίσης, ο Κωστής Πάικος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή του Digital Center of Excellence, στην Ομάδα Τεχνολογίας & Digital του ΟΠΑΠ. Ο Κωστής Πάικος προέρχεται από την Eurobank, στην οποία εργάστηκε τα τελευταία 17 χρόνια και κατείχε μέχρι πρόσφατα τη θέση του Διευθυντή Digital Services & User Engagement. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, θα συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών παγκόσμιας κλάσης, τόσο εντός της εταιρείας, όσο και προς τους πελάτες του ΟΠΑΠ.

