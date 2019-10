Λήστεψε τράπεζα παραμονή του γάμου του για να πληρώσει τη δεξίωση-Τον κατέδωσε η ίδια η νύφη! (Photos)

Ληστεία σε τράπεζα έκανε ένας άνδρας από το Τέξας, μία μέρα πριν το γάμο του, προκειμένου να μπορέσει να πληρώσει τα έξοδα της δεξίωσης.

Συγκεκριμένα, ο Heath Bumpous λήστεψε την τράπεζα Citizens State Bank στο Γκρόουβτον το πρωί της Παρασκευής.

Όπως ο ίδιος ομολόγησε, μπήκε στην τράπεζα και με την απειλή όπλου πήρε χρήματα και έφυγε από το σημείο μέσα από χωματόδρομους για να μην τον συλλάβουν.

Τότε η μέλλουσα γυναίκα του τον πήρε τηλέφωνο για να του πει πως είδε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της τράπεζας το οποίο ανάρτησε η αστυνομία στο Facebook και τον αναγνώρισε.

Here he is! We want this guy today, so please help. If you know him call 936-642-1424

"Ομολόγησε πως θα παντρευόταν την επόμενη μέρα της ληστείας και πως δεν διέθετε αρκετά χρήματα για τις βέρες και τη γαμήλια τελετή", ανέφερε ο σερίφης.Η γυναίκα τον έπεισε να παραδοθεί στις Αρχές και να ομολογήσει την πράξη του.

Ο 36χρονος άντρας μεταφέρθηκε σε φυλακή και ο γάμος δεν έγινε.