Εκτός ΣΤΕΓΗΣ: Soundscapes Compositions στη Θεσσαλονίκη

SOUNDSCAPES COMPOSITIONS

16 Οκτωβρίου 2019 — 30 Ιουνίου 2020 | Θεσσαλονίκη

16 Οκτωβρίου | 21:00 Συναυλία Soundscapes Compositions DISSONART ENSEMBLE | Αποθήκη Δ’ Λιμάνι Θεσσαλονίκης (54α Δημήτρια)

Φορέστε τα ακουστικά σας, κατεβάστε την εφαρμογή “MY CITY, MY SOUNDS” και ζήστε μια Θεσσαλονίκη σύγχρονης μουσικής, όπως την ακούνε 8 Ευρωπαίοι συνθέτες.

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αγαπάει την περιπλάνηση στις πόλεις. Από τις 16 Οκτωβρίου φορέστε ακουστικά και απολαύστε έναν ηχητικό περίπατο της Θεσσαλονίκης που χαρτογραφείται μέσα από οκτώ σημεία έμπνευσης για οκτώ συνθέτες από όλη την Ευρώπη. Ο Λευκός Πύργος, η Πλατεία Ναυαρίνου, η Αψίδα του Γαλερίου (Καμάρα), η Παναγία Αχειροποίητος, η Αγία Σοφία, η Ρωμαϊκή Αγορά, η Πλατεία Αριστοτέλους και το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης γίνονται σταθμοί σε μια περιπλάνηση σαν υπαίθρια συναυλία, που «παίζει» μόνο για τα αυτιά σας.

Το Soundscapes Compositions είναι μια καλλιτεχνική δράση η οποία αποσκοπεί να φέρει το κοινό –ελληνικό και διεθνές– σε επαφή με τη σύγχρονη μουσική, δημιουργώντας νέα σημαινόμενα μέσα σε μια πόλη που συνεχίζει να δημιουργεί ιστορίες, ήχους και περιπάτους.

Στις 16 Οκτωβρίου 2019, το μουσικό σύνολο dissonART θα παίξει, μάλιστα, σε ζωντανή εκτέλεση τις 8 συνθέσεις εμπνευσμένες από τα οκτώ σημεία ενδιαφέροντος μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα συστήσει στο κοινό τον ηχητικό περίπατο, ο οποίος θα παραμείνει εφεξής προσβάσιμος μέσω της εφαρμογής “My City, My Sounds”. Η συναυλία των dissonArt εντάσσεται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα των 54ων Δημητρίων και αποτελεί μια συνεργασία της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Διαβάστε περισσότερα για τη συναυλία εδώ.

Ανά πάσα στιγμή δωρεάν και διαθέσιμη, η εφαρμογή “My City, My Sounds” δίνει την ευκαιρία σε όλες και όλους να αφουγκραστούν μια πόλη, στο εδώ και τώρα της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας.



Συντελεστές

Συνθέτες: Χριστίνα Αθηνοδώρου, Μαριάνθη Παπαλεξανδρή-Αλεξανδρή, Μιχάλης Παρασκάκης, Λάμπρος Πηγούνης, Carola Bauckholt, Ηuihui Cheng, Simone Movio, Niels Roensholdt.

Η ηχογράφηση έγινε από το dissonArt Ensemble: Γιάννης Aνισέγκος (φλάουτο), Αλέξανδρος Σταυρίδης (κλαρινέτο), Λενιώ Λιάτσου (πιάνο), Θοδωρής Πατσαλίδης (βιολί), Γκρέτα Παπά (βιολί), Χαρά Σειρά (βιόλα), Βασίλης Σαΐτης (βιολοντσέλο), Γιάννης Χατζής (κοντραμπάσο)

Μουσική Διεύθυνση: Βλαδίμηρος Συμεωνίδης, Χριστίνα Αθηνοδώρου

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Η εφαρμογή “My City, My Sounds” αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το ZKM | Center for Art and Media και προσωρινά είναι διαθέσιμη μόνο για λειτουργικό iOS. Οι χρήστες Android μπορούν να συμμετέχουν στον ηχητικό περίπατο μέσα από την ιστοσελίδα mycity-mysounds.zkm.de.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του δικτύου Interfaces, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Interfaces είναι ένα διεθνές, διαθεματικό πρότζεκτ που αποσκοπεί να φέρει τη νέα μουσική σε ένα εκτεταμένο φάσμα νέων ακροατηρίων. Με την υποστήριξη του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, το Interfaces συνενώνει εννέα διαφορετικούς εταίρους από οχτώ ευρωπαϊκές χώρες, με βασικό στόχο να προσελκύσει νέα ακροατήρια κάθε ηλικίας και εκείνα τα δυνητικά τμήματα κοινού τα οποία, για διάφορους δημογραφικούς ή πολιτιστικούς λόγους, δεν έχουν ακόμα έρθει σε επαφή με τη μουσική της εποχής μας.

Μπείτε στο onassis.org και ανακαλύψτε τους ηχητικούς περιπάτους στη γειτονιά της Στέγης, τον Νέο Κόσμο, αλλά και στο Γκάζι, τον Κεραμεικό και το Μεταξουργείο.

Μέρος του Προγράμματος

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

https://www.onassis.org/el/whats-on/soundscapes-compositions