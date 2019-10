Μαύρος Θάνατος: Αυτή είναι η ρωσική πόλη από όπου εξαπλώθηκε η πανούκλα

Ο Μαύρος Θάνατος, που σκότωσε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη -εκτιμάται ότι ήταν το 60% του συνολικού πληθυσμού της στα μέσα του 14ου αιώνα μ.Χ.- έφτασε στη γηραιά ήπειρο μέσω μίας και μοναδικής πόλης της Ρωσίας, σύμφωνα με νέα μελέτη!

Οι επιστήμονες κατάφεραν να ανακατασκευάσουν τα βακτήρια που προκάλεσαν τον Μαύρο Θάνατο, αναλύοντας δόντια πιθανών θυμάτων του από όλη την Ευρώπη.

Τα ευρήματά τους, λοιπόν, «μαρτυρούν» πως η ασθένεια είχε ένα και μοναδικό σημείο προέλευσης: Τη ρωσική πόλη Λαϊσέβο!

Ο Μαύρος Θάνατος -γνωστός και ως Μαύρη Πανώλη ή Μεγάλη Πανούκλα- ξέσπασε στην Ευρώπη και την αποδεκάτισε, την περίοδο από το 1346 έως το 1353.

Η πανδημία προκλήθηκε από ένα βακτηρίδιο ονόματι Yersinia pestis (βάκιλος του Γερσίν), το οποίο, αφενός μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές πανώλης και αφετέρου να μεταδοθεί στον άνθρωπο από τους ψύλλους!

Αυτό σημαίνει πως είναι λίγο... μύθος το ότι το θανατικό που έπεσε οφειλόταν στα ποντίκια. Ουσιαστικά, οι ψύλλοι, που έκαναν... βόλτες στις πλάτες των χιλιάδων αρουραίων κατά μήκος των εμπορικών δρόμων του μεσαίωνα, ευθύνονται για τον Μαύρο Θάνατο! Το καλό για εμάς σήμερα είναι πως το βακτήριο Yersinia pestis έχει, πλέον, εξαφανιστεί.

Scientists are learning more about the Black Death's spread in ancient Europe and Asia. https://t.co/Tn7SHe0C1T