Ερντογάν: «Ξύπνα Ευρώπη, θα σας στείλουμε 3,6 εκατ. πρόσφυγες» (Photos/Video)

Ωμό εκβιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μέσο τους πρόσφυγες από τον Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του στο κοινοβούλιο της Τουρκίας ανέφερε ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση που διεξάγει η χώρα του στη βόρεια Συρία χαρακτηριστεί «εισβολή», θα απαντήσει στέλνοντας 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Ευρώπη.

«Έι, Ευρώπη, ξύπνα. Το λέω ξανά: Αν προσπαθήσεις να χαρακτηρίσεις την επιχείρησή μας στην Συρία ως εισβολή, αυτό που θα κάνουμε είναι απλό: Θα ανοίξουμε τις θύρες και θα στείλουμε 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες σε εσένα», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν να επιχειρούν κατά θέσεων των Κούρδων μαχητών το βράδυ της Τετάρτης, ενώ το πυροβολικό και η αεροπορία βομβάρδιζαν την βόρεια Συρία με έναν καταιγισμό πυρών.

Την εισβολή καταδίκασαν πολλά κράτη, με τους Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιούν τον Ερντογάν ότι διακινδυνεύει να επανέλθει η αστάθεια στην περιοχή που έχει ταλαιπωρηθεί από τον πόλεμο στη Συρία και τη δράση του ISIS.

Τρομοκρατημένοι άμαχοι άρχισαν να εγκαταλείπουν την περιοχή μετά την έναρξη της επιχείρησης της Τουρκίας με οποιοδήποτε μέσο, ακόμα και με τα πόδια. Πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους που λίγα χρόνια πριν αναζητούσαν σωτηρία από τη δολοφονική δράση του Ισλαμικού Κράτους.

Η Τουρκία από την πλευρά της στήνει τον δικό της μηχανισμό προπαγάνδας, δημοσιεύοντας βίντεο που παρουσιάζουν του «ήρωες» κομάντος να κινούνται στο εσωτερικό της Συρίας.

As the bombs of operation ' #PeaceSpring ' begin to fall in Northern #Syria , the international community is already urging restraint ⤵️ pic.twitter.com/X1wq7MLXcG

BREAKING NEWS:

Turkish defence minister released this video says: Turkish warplane targeted 181 Kurdish positions in north Syria,& bombardment will continue

Local journalist asked Erdogan about US sanctions: Erdogan told him that US sanctions it’s just a joke, nothing serious pic.twitter.com/qXM7cRqUbb