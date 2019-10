Ο Ερντογάν «ανασταίνει» το ISIS στη Συρία - Βομβαρδίστηκε χώρος κράτησης τζιχαντιστών

Μια από τις πλέον επικίνδυνες παρενέργειες της εισβολής της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία είναι και ο κίνδυνος να αναβιώσει η φρίκη του ISIS στην περιοχή.

Ήδη, οι Κούρδοι έχουν δηλώσει ότι σταματούν τις επιχειρήσεις εναντίον των τζιχαντιστών που είχαν απομείνει στο βόρειο τμήμα της Συρίας.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, η άφρονα πολιτική του Ερντογάν πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο το ISIS να ξανασηκώσει κεφάλι, εν μέσω της αναταραχής που επικρατεί.

Σύμφωνα με πηγές της συμμαχίας υπό κουρδική ηγεσία που ελέγχει τη βορειοανατολική Συρία οι Τούρκοι βομβάρδισαν με μαχητικά φυλακή στην οποία κρατούνται μάχιμα μέλη του ISIS, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

#UPDATE Syria's Kurds said the Turkish bombardment had hit a prison they use to house captured Islamic State group fighters, despite Ankara's pledge to do nothing to undermine the campaign against the jihadistshttps://t.co/wpYF12O3hK