Η St. Pauli «καθαρίζει» Τούρκο παίκτη που στήριξε την εισβολή στην Συρία

Η κίνηση του Τούρκου ποδοσφαιριστή της Ζανκτ Πάουλι, Τσενκ Σαχίν, να επικροτήσει την εισβολή Ερντογάν στη Συρία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην ομάδα της Γερμανίας, σε επίπεδο διοίκησης και φιλάθλων.

Συγκεκριμένα, ο Σαχίν ανάρτησε μια τουρκική σημαία στο Instagram και προσευχήθηκε για τη θετική εξέλιξη της εισβολής των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή της βορειοανατολικής Συρίας.

Να σημειωθεί ότι κάτι αντίστοιχο έκαναν χθες οι ποδοσφαιριστές της τουρκικής εθνικής ομάδας στο παιχνίδι με την Αλβανία καθώς και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στους κρίκους κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Τουρκίας.

Αυτό προκάλεσε την κατακραυγή των οπαδών της Ζανκτ Πάουλι, οι οποίοι στο φιλικό με τη Βέρντερ Βρέμης ύψωσαν πανό που καλούσαν όλους τους οπαδούς να υποστηρίξουν τους Κούρδους και ζητούσαν την απομάκρυνση του Σαχίν από την ομάδα.

St. Pauli hosted Werder Bremen for a friendly.



Spotted at the Milerntor stadium: A banner against Cenk Sahin, the #FCSP player that voiced support for Turkey's army in light of their operation against Kurds in northern Syria.



Needs no translation, this.



(@StephanHHeller) pic.twitter.com/7qs4ASR2XQ