Βραδιές στο Half Note: Δείτε το πρόγραμμα

Αξέχαστες μουσικές βραδιές τζαζ περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του το Half Note.

Tρίτη 15/10

ESPEN BERG TRIO feat. DIMITRIS VASSILAKIS



Με αφορμή την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ το τρίο του Espen Berg έρχεται από τη Νορβηγία στο Half Note στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδείας. Η μελωδική και ρυθμικά πολύπλοκη μουσική του Espen χρησιμεύει ως βάση για τη δυναμική, αυθόρμητη και ιδιοσυγκρασιακή αλληλεπίδραση του τρίο.

Μαζί τους θα βρεθεί στη σκηνή ο σπουδαίος σαξοφωνίστας Δημήτρης Βασιλάκης.



Ο Espen Berg είναι διεθνώς βραβευμένος πιανίστας. Το 2016 έλαβε το μεγαλύτερο βραβείο μουσικής της Νορβηγίας, «JazZtipendiate», στο Φεστιβάλ Molde Jazz. Είναι μέλος του προγράμματος εκκίνησης της νορβηγικής τζαζ το 2018 και το Espen Berg Trio ορίστηκε επίσημος πρεσβευτής του NTNU στο Τρόντχαϊμ Jazzfestival το 2016.



Παίζουν οι μουσικοί:

Espen Berg – πιάνο, Bárður Reinert Poulsen – μπάσο, Simon Olderskog Albertsen – ντραμς, Δημήτρης Βασιλάκης - σαξόφωνο

INFO

HALF NOTE JAZZ CLUB, Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310 | Προπώληση: www.viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (μπαρ), 15 ευρώ (Β Ζώνη), 20 ευρώ (Α Ζώνη)

Ώρα έναρξης: 21.30.

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου

BROTHERS FROM ANOTHER MOTHER

Guests: Δημήτρης Παπαδόπουλος: τρομπέτα & Τάκης Πατερέλης: τενόρο σαξόφωνο



Οι Brothers From Another Mother "BFAM" θα παρουσιάσουν τις προσωπικές συνθέσεις τους αλλά και κομμάτια από τη δεκαετία του '50 και τη δεκαετία του '60 προσαρμοσμένα σε σχέση με την παράδοση και ταυτόχρονα με όραμα το μέλλον της mainstream τζαζ.

Οι B.F.A.M. (Brothers From Another Mother) ιδρύθηκαν από τον ντράμερ Σπύρο Παναγιωτόπουλο. Το σχήμα αποτελείται από τους Φίλιππο Παππά τενόρο σαξόφωνο, Παναγιώτη Καψαμπέλη κιθάρα, Ραφαήλ Μελετέα πιάνο και Περικλή Τριβόλη μπάσο. Στην σκηνή του Half Note θα είναι καλεσμένοι τους και δύο κορυφαίοι μουσικοί, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Τάκης Πατερέλης.

BFAM all STARS!



Παίζουν οι μουσικοί:

Φίλιππος Παππάς: τενόρο σαξόφωνο

Παναγιώτης Καψαμπέλης: κιθάρα

Ραφαήλ Μελετέας: πιάνο

Περικλής Τριβόλης: μπασο

Σπύρος Παναγιωτόπουλος: ντραμς



Guests:

Δημήτρης Παπαδόπουλος: τρομπέτα

Τάκης Πατερέλης: τενόρο σαξόφωνο

NFO

HALF NOTE JAZZ CLUB

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310 | Προπώληση: www.viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (μπαρ), 15 ευρώ (τραπέζι)

Ώρα έναρξης: 21:30

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.

Πέμπτη 17, 24, 31 Οκτωβρίου & 7 Νοεμβρίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΛΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

«Απόψε»



Ο πετυχημένος τενόρος Σταύρος Σαλαμπασόπουλος μετά από μια γεμάτη και ποικιλόμορφη δημιουργική χρονιά, με συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ, παραστάσεις με συνεχόμενες παρατάσεις που απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές, ξεκινά την νέα καλλιτεχνική περίοδο με 4 εμφανίσεις στο Half Note Jazz Club.



«Απόψε» και για τέσσερις Πέμπτες, ο Σταύρος Σαλαμπασόπουλος επιχειρεί να παρουσιάσει μια ιδιαίτερα φιλόδοξη μουσική πρόταση με ανανεωμένο ρεπερτόριο από την διεθνή και ελληνική μουσική σκηνή.



Μαζί με 5 εξαιρετικούς σολίστες, ερμηνεύει παγκόσμιες επιτυχίες από τραγούδια του Presley, SInatra, Murolo, Piovani αλλά και αξεπέραστα ελληνικά τραγούδια του Μουζάκη, Πλέσσα,Χατζιδακι, Θεοδωράκη κ.α.

Δεν γίνεται να λείψουν βέβαια και οι διάσημες ιταλικές καντσονέτες,

μεγάλες «στιγμές» του musical αλλά και γνωστές άριες από τον «κόσμο»της όπερας που συναντούν ακούσματα του Freddie Mercury & του Sting.



Συντελεστές

Γιάννης Καφετζόπουλος: πλήκτρα, Κώστας Σμόνος: κιθάρες, Μανώλης Τόμπρος: τύμπανα, Γιάννης Πλαγιαννάκος: κοντραμπάσο, Χρήστος Κυριαζής: σαξόφωνο



Ελευθέριος Καλκάνης και Κώστας Σμόνος: Ενορχηστρώσεις

Φωτογραφίες: Πάνος Ζουλάκης



Καλλιτεχνική επιμέλεια: Νίκος Τσαούσης



ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, ασχολήθηκε από πολύ μικρή ηλικία με τη μουσική, σπουδάζοντας πιάνο και κλασικό τραγούδι και κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση στο παιδικό τμήμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Αργότερα, βρέθηκε στο Παρίσι για σπουδές με υποτροφία του Γαλλικού Κράτους (École Normale de Musique de Paris), ενώ παράλληλα εργάστηκε στην όπερα του Παρισιού (Opera de Paris).

Έχει εμφανιστεί σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και έχει συνεργαστεί με μεγάλες προσωπικότητες του χώρου της κλασικής μουσικής, της όπερας αλλά και της έντεχνης, crossover και ποπ μουσικής. Έχει ερμηνεύσει ρόλους κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ελλάδα.

Το ταλέντο του έχει αναγνωριστεί και στο εξωτερικό, αφού για δεύτερη συνεχή χρονιά εκπροσώπησε τη χώρα μας στη συναυλία "Bridges of Musical Tradition 2", που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα με την Εθνική Όπερα της Αλβανίας. Παράλληλα το κοινό τον απόλαυσε σε συναυλίες με την ορχήστρα του ανά την Ελλάδα καθώς και σε σημαντικές κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, όπως το "Diplomats in Concert in Athens". Δεν έλειψαν οι τραγουδιστικές συνευρέσεις με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως η Vikena Kamenica, η Ελένη Πέτα, η Σία Κοσκινά, η Ξένια Γαργάλη, η Ζωή Παπαδοπούλου το συγκρότημα Mottet, καθώς και τους Ελένη Τσαλιγοπούλου, Φοίβο Δεληβοριά, Μαρίζα Ρίζου, Δώρο Δημοσθένους στη μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στο Γιώργο Μουζάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η καλλιτεχνική περίοδος έκλεισε μια σειρά συναυλιών με άρωμα καλοκαιριού σε μεγάλα θερινά φεστιβάλ της χώρας, όπως στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στον Δήμο Αθηναίων, στο φεστιβάλ Παπάγου-Χολαργού, Σητείας, Λουτρακίου, Ρόδου κ.α.

INFO

HALF NOTE JAZZ CLUB

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310 | Προπώληση: www.viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (μπαρ), 15 ευρώ (Β Ζώνη), 20 ευρώ ( Α Ζώνη)

Ώρα έναρξης: 21:30

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.

Παρασκευή 18/10 – Δευτέρα 21/10

LUCKY PETERSON

THE BLUES LEGEND CELEBRATES… 50 YEARS ON THE ROAD!



Ο όρος «θρύλος του Blues» είναι αδύναμος για ένα καλλιτέχνη του μεγέθους του Lucky Peterson! Ο απόλυτος performer & bluesman – «η τριπλή απειλή του Blues» όπως τον αποκάλεσαν – επιστρέφει στην Αθήνα και το Half Note μετά από 8 χρόνια με την μπάντα του (Organization) και μεταφέρει μέσα απ’ τα Blues του 21ουαιώνα που παίζει, τις gospel, rock και jazz επιρροές που κουβαλάει. Παραδομένος στην μαγεία του Blues από τα 5 μόλις χρόνια του, όταν ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο, ο Peterson γεννήθηκε κυριολεκτικά μέσα στο Blues. Ο «Son of a Bluesman» – που ανακαλύφθηκε ουσιαστικά από τον Willie Dixon και συνεργάστηκε στην πορεία με την Etta James, τον Bobby Bland, τον Otis Rush και δεκάδες άλλους – με την απίστευτη κιθαριστική δεξιοτεχνία, την μοναδική ευχέρεια στο Hammond και την απόλυτη blues φωνή, συνοδευόμενος απ’ την φανταστική μπάντα του, ξετρελαίνει το κοινό κι έρχεται να μας ταξιδέψει …. στους χωματόδρομους του Memphis και τους παράδρομους του νότιου Chicago!



Παίζουν οι μουσικοί:

Lucky Peterson – vocals, Ηammond Β3, keyboard, guitar, | Tamara Tramell – feat. Guest vocalist | Shawn Kellerman – guitar |Raul Valdes – drums | Michael Nunno – bass



Ο θρυλικός Αμερικανός μπλουζίστας Lucky Peterson, μεγάλος δάσκαλος της μπλουζ κιθάρας και του Hammond B3, γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια επαγγελματικής πορείας. Γεννημένος στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης το 1964 είναι γιος του γνωστού μπλουζ κιθαρίστα και ιδιοκτήτη του φημισμένου κλαμπ «The Governor’s Inn», James Peterson όπου έπαιξαν οι καλύτεροι μπλουζίστες της εποχής. Με όλα τα απίστευτα ταλέντα που γνώρισε στο κλαμπ και τις μουσικές που άκουσε ο Little Lucky Peterson όπως τον αποκαλούσαν εκείνη την εποχή, ανακάλυψε από πολύ νωρίς το φυσικό του ταλέντο που ήταν η μουσική και ειδικά τα μπλουζ!

Ήδη από την ηλικία των 3 ετών ο Little Lucky Peterson έδωσε τις πρώτες του συναυλίες και αντί να παίζει με τα υπόλοιπα παιδιά τριγυρνούσε στο κλαμπ μαθαίνοντας από τους καλλιτέχνες που έπαιζαν εκεί. Ένας από τους κορυφαίους μουσικούς της εποχής ο Willie Dixon, αναγνώρισε το ταλέντο του και έκανε την παραγωγή στο πρώτο άλμπουμ του Little Lucky Peterson όταν εκείνος ήταν μόλις 5 ετών. Το άλμπουμ είχε τίτλο «Our Future».

Κατευθείαν ξεκίνησαν οι προσκλήσεις να εμφανιστεί στο εθνικό δίκτυο τηλεόρασης από τα μεγαλύτερα σόου της εποχής. Με αυτό το πρώτο του άλμπουμ ο Little Lucky κατάφερε να ξεχωρίσει και να τραβήξει την προσοχή μιας ολόκληρης χώρας με ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία-γραμμένο από τον πατέρα του- «1,2,3,4» μια διασκευή της μεγάλης επιτυχίας του James Brown «Please, Please, Please». Τα υπόλοιπα είναι ιστορία!

INFO

HALF NOTE JAZZ CLUB

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310 | Προπώληση: www.viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ (μπαρ), 30 ευρώ (Β’ Ζώνη), 35 ευρώ (Α’ Ζώνη)

*Τη Δευτέρα 21/10 έκπτωση 5€ σε όλες τις ζώνες για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές

Ώρα έναρξης: Παρασκευή & Σάββατο 22.30, Κυριακή & Δευτέρα 21.30.

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.